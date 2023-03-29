موعد مباراة الزمالك ضد المريخ السوداني.. والقنوات الناقلة

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

شيكابالا - المريخ والزمالك - الصور من حساب الزمالك الرسمي

يستعد الزمالك لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك ضد المريخ في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وفشل الزمالك في تخطي دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي.

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وتأهل من المجموعة كل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

الزمالك يمتلك الآن 4 نقاط في المركز الرابع والأخير في المجموعة، ويأتي المريخ السوداني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويدير المباراة الحكم الرواندي صمويل يوكييوندا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 31 مارس 2023.

وتُلعب المواجهة على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وأيضا قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بين الزمالك والمريخ، وهي أولى مواجهات الفريقين في البطولات الإفريقية.

الزمالك المريخ دوري أبطال إفريقيا
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