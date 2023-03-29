الأهلي يعلن فتح منفذين بفرعي الجزيرة ومدينة نصر لاستخراج بطاقة المشجع

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 21:14

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن الأهلي مساء اليوم الأربعاء اتفاقه مع شركة "تذكرتي" على فتح منفذين بفرعيه في الجزيرة ومدينة لاستخراج بطاقة المشجع "Fan ID" للراغبين في حضور لقاء الهلال.

ويواجه الأهلي منافسه الهلال السبت المقبل في استاد القاهرة في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأشار الأهلي في حسابه الرسمي عبر "تويتر" إلى أن مواعيد عمل المنافذ ستكون من الـ12 ظهرا حتى الرابعة عصرا قبل الإفطار.

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أما الموعد الثاني فسيكون من الثامنة مساء وحتى الـ11 قبل منتصف الليل.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف دون رد أو بفارق هدفين لضمان التأهل لربع النهائي بفارق الأهداف عن الهلال.

ويتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة برصيد 11 نقطة وضمن تأهله لربع النهائي.

فيما يأتي الهلال ثانيا بـ10 نقاط ثم الأهلي بسبع نقاط وأخيرا القطن بدون أي نقطة.

الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا
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