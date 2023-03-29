وكيل جو جوميز يكشف اهتمام نيوكاسل بضم اللاعب

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

جو جوميز وماتيب

أكد هايدن دودج وكيل أعمال جو جوميز مدافع ليفربول وجود اهتمام من نادي نيوكاسل يونايتد لضم اللاعب في الموسم المقبل.

وقال وكيل اللاعب خلال تصريحاته مع Caught Offside: "من المعروف أن نيوكاسل أبدى إعجابه بقدرات جو جوميز منذ فترة حيث يتطلع النادي إلى دعم خط دفاعه في الموسم المقبل".

ويعتمد إيدي هاو المدير الفن لنيوكاسل على الثنائي فابيان شار وسفين بوتمان كثنائي دفاعي للفريق.

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بينما يقترب جمال لاسيليس قائد الفريق من الرحيل في الموسم المقبل، ولذلك يرغب إيدي هاو في ضم بديلا له والاسم المرشح هو جو جوميز.

جو جوميز البالغ من العمر 25 عاما انضم لصفوف ليفربول في عام 2015 قادما من تشارلتون.

وشارك جو جوميز هذا الموسم مع ليفربول في 29 مباراة بمختلف البطولات في ظل الإصابات المتكررة للثنائي فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب.

جو جوميز الدوري الإنجليزي نيوكاسل ليفربول
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