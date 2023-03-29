سبورت: 4 أندية إنجليزية تراقب موقف أنسو فاتي في برشلونة
الأربعاء، 29 مارس 2023 - 20:50
كتب : FilGoal
تراقب أربعة أندية إنجليزية موقف أنسو فاتي مع برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الأربعاء في تقرير لها فإن الأندية الإنجليزية التي تراقب وضع فاتي هم مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي ونيوكاسل.
وذكر التقرير أن تلك الأندية تستمر في مراقبة موقف فاتي عن كثب في ظل عدم مشاركته باستمرار مع الفريق خلال الموسم الجاري.
وشارك فاتي كأساسي مع برشلونة خلال الوسم الجاري خمس مرات من أصل 19 فقط.
وكان والد أنسو، بوري فاتي انتقد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لعدم إشراكه لنجله مؤكدا أنه أراد رحيله عن النادي لكن الأخير يرغب في البقاء.
ويمتد اللاعب صاحب الـ20 عاما مع برشلونة حتى صيف عام 2027.
وشارك فاتي مع برشلونة إجمالا في 96 مباراة سجل خلالهم 25 هدفا وصنع تسعة آخرين.
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