تقرير: مستغلا وضع اللاعب مع تشيلسي.. بايرن يستهدف ضم ماونت

وضع نادي بايرن ميونيخ الألماني اسم ماسون ماونت صانع ألعاب تشيلسي ضمن اللاعبين المطلوب التعاقد معهم بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية أن بايرن يسعى لضم ماونت في الصيف المقبل، وذلك بعدما اقترب اللاعب من عدم تجديد تعاقده مع تشيلسي.

ويرغب ماونت في الاستمرار مع تشيلسي لكنه يريد أن يحصل على راتب متساوي مع رييس جيمس زميله في الفريق.

الأمر الذي يراه تشيلسي صعب تحقيقه في ظل سياسة النادي الجديدة في التعاقدات وتجديد عقود اللاعبين والتي تستهدف توقيع عقود طويلة للغاية مقابل رواتب أقل.

يأتي هذا الأمر وسط اهتمام من أندية ليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بضم اللاعب في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية في الفترة الماضية أن تشيلسي اتخذ قراره بشأن ماونت وقرر الموافقة على بيعه خلال الصيف المقبل، إذ يرفض البلوز التخلي عن خدمات لاعبه الدولي بشكل مجاني.

وينتهي تعاقد ماونت مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل.

صاحب الـ24 عاما يلعب ضمن صفوف الفريق الأول لتشيلسي منذ صيف 2019.

وخاض ماونت 192 مباراة مع تشيلسي وسجل 33 هدفا وصنع 37 آخرين في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي شارك ماونت مع منتخب إنجلترا في 36 مباراة وسجل 5 أهداف وصنغع مثلهم.