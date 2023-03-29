كاف يعلن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 19:17

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الأربعاء 5 إبريل المقبل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة في بث مباشر على القنوات الرسمية لـ "كاف" وشركاء التلفاز.

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وحسمت 7 فرق من أصل 8 مقاعدها بالفعل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لتبقى بطاقة واحدة محل صراع بعد نهاية الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

المتأهلون إلى ربع النهائي:

شبيبة القبائل الجزائري

الوداد المغربي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

(الأهلي أو الهلال السوداني)

الرجاء المغربي

سيمبا التنزاني

الترجي التونسي

شباب بلوزداد الجزائري

وحسمت 6 فرق مقعدها في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينهم فريقان عربيان، وثالثهما سيكون مصريا لا محالة.

المتأهلون إلى ربع نهائي الكونفدرالية:

مارومو جالانتس الجنوب إفريقي

(اتحاد العاصمة الجزائري - الأخضر الليبي - سانت إلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي)

ريفرز يونايتد النيجيري

أسيك ميموزا الإيفواري

الجيش الملكي المغربي

يانج أفريكانز التنزاني

الاتحاد المنستيري التونسي

(بيراميدز - فيوتشر)

دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي الكونفدرالية الإفريقية بيراميدز فيوتشر
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