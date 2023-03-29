كاف يعلن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
الأربعاء، 29 مارس 2023 - 19:17
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.
ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الأربعاء 5 إبريل المقبل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
وستذاع القرعة في بث مباشر على القنوات الرسمية لـ "كاف" وشركاء التلفاز.
وحسمت 7 فرق من أصل 8 مقاعدها بالفعل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لتبقى بطاقة واحدة محل صراع بعد نهاية الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.
المتأهلون إلى ربع النهائي:
شبيبة القبائل الجزائري
الوداد المغربي
ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي
(الأهلي أو الهلال السوداني)
الرجاء المغربي
سيمبا التنزاني
الترجي التونسي
شباب بلوزداد الجزائري
وحسمت 6 فرق مقعدها في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينهم فريقان عربيان، وثالثهما سيكون مصريا لا محالة.
المتأهلون إلى ربع نهائي الكونفدرالية:
مارومو جالانتس الجنوب إفريقي
(اتحاد العاصمة الجزائري - الأخضر الليبي - سانت إلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي)
ريفرز يونايتد النيجيري
أسيك ميموزا الإيفواري
الجيش الملكي المغربي
يانج أفريكانز التنزاني
الاتحاد المنستيري التونسي
(بيراميدز - فيوتشر)