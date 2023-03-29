كاف يعلن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الأربعاء 5 إبريل المقبل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة في بث مباشر على القنوات الرسمية لـ "كاف" وشركاء التلفاز.

وحسمت 7 فرق من أصل 8 مقاعدها بالفعل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لتبقى بطاقة واحدة محل صراع بعد نهاية الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

المتأهلون إلى ربع النهائي:

شبيبة القبائل الجزائري

الوداد المغربي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

(الأهلي أو الهلال السوداني)

الرجاء المغربي

سيمبا التنزاني

الترجي التونسي

شباب بلوزداد الجزائري

وحسمت 6 فرق مقعدها في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينهم فريقان عربيان، وثالثهما سيكون مصريا لا محالة.

المتأهلون إلى ربع نهائي الكونفدرالية:

مارومو جالانتس الجنوب إفريقي

(اتحاد العاصمة الجزائري - الأخضر الليبي - سانت إلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي)

ريفرز يونايتد النيجيري

أسيك ميموزا الإيفواري

الجيش الملكي المغربي

يانج أفريكانز التنزاني

الاتحاد المنستيري التونسي

(بيراميدز - فيوتشر)