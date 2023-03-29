راشفورد يوضح حقيقة طلبه لراتب خرافي للتجديد مع مانشستر يونايتد

أوضح ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد حقيقة طلباته الخرافية لتجديد تعاقده مع الشياطين الحمر.

وينتهي تعاقد راشفورد مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة ديلي ستار في وقت سابق أن راشفورد طلب راتب أسبوعي وصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني لتجديد تعاقده.

وأوضح راشفورد عبر ستوري انستاجرام: "قصة أخرى غير صحيحة على الإطلاق حول متطلباتي ومتطلبات مستشاريني".

وأضاف "إنه هراء كامل! هدفي وأهداف النادي هي إنهاء الدوري بأعلى مستوى ممكن ومحاولة الفوز بكأس أو اثنتين".

ويعيش ابن الـ25 عاما أفضل فتراته الكروية بتسجيله 27 هدفا وصناعة تسعة أهداف في 44 مباراة هذا الموسم.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث للدوري بعد 28 جولة، وفاز بكأس الرابطة الإنجليزية ووصل لربع نهائي الدوري الأوروبي ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.