مران الزمالك - راحة لثلاثي المنتخب الأول.. ومشاركة عبد المجيد وطارق وسكر

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 17:43

كتب : FilGoal

مران الزمالك

واصل فريق الزمالك تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران اليوم تخصيص فقرة بدنية خاصة لجميع اللاعبين تم خلالها التركيز على رفع الحمل البدني وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب استعدادا للمباراة المقبلة من خلال أداء تدريبات تأهيلية متنوعة داخل أرضية الملعب لعدة دقائق.

وشهد المران تخصيص فقرة تكتيكية لتنفيذ بعض الأمور الخاصة بخطة اللعب استعدادا لمواجهة المريخ.

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وشهدت التدريبات مشاركة حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم محمد سكر في الفقرات الفنية والخططية بجانب التقسيمة الفنية بشكل كامل وطبيعي، بعدما خضعوا لبرنامج تأهيلي بالأمس.

ومنح الجهاز الفني راحة لثلاثي الفريق أحمد فتوح وأحمد مصطفى "زيزو" والحارس محمد صبحي، من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبون في تدريب الفريق غدا الخميس، عقب عودتهم خلال الساعات القليلة الماضية من المشاركة مع المنتخب الوطني الأول في مباراة مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

وتقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي غدا الخميس في الثالثة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء.

ومن المنتظر أن يتم عقد الاجتماع الفني في الثالثة من عصر غد الخميس، للاتفاق على زي الفريقين بجانب بعض الأمور الإدارية الخاصة بالمباراة.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب الزمالك في التاسعة مساء الغد باستاد القاهرة الدولي، على أن يسبقه في الثامنة والنصف المؤتمر الصحفي الخاص بالبرازيلي ريكاردو المدير الفني لفريق المريخ السوداني.

يذكر أن كلا الفريقين ودعا البطولة بشكل رسمي حيث يتواجد المريخ في المركز الثالث بخمس نقاط، ويتذيل الزمالك المجموعة بأربع نقاط.

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