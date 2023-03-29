رسالة من الأهلي إلى جماهيره قبل مواجهة الهلال

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 16:19

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي

وجه النادي الأهلي رسالة إلى جماهيره قبل المواجهة المنتظرة أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال الأهلي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "الأهلي محتاجك، بلاش حد يشتتك فرصتنا في أيدينا، فرصتنا في أيدينا. الرهان دايمًا عليك".

ونشر الهلال السوداني في وقت سابق بيانًا رسميًا كشف فيه عن مخاطبته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ليطالب بإقامة المباراة دون جمهور أو بعدد محدود، أو تخصيص 5% من سعة الملعب لجمهوره.(طالع البيان)

ووصلت بعثة الهلال السوادني إلى القاهرة أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة الأهلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 إبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

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وخاطب النادي الأهلي في وقت سابق محمود توفيق وزير الداخلية، للموافقة على حضور جماهيري بالسعة الكاملة في استاد القاهرة لمباراة الهلال السوداني.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

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-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.

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