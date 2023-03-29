صلاح ينافس على جائزة الهدف الأجمل لـ ليفربول في مارس بهدفين

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أجمل هدف في شهر مارس لفريقه.

ودخل صلاح المنافسة على الجائزة بهدفيه في مرمى مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

الهدف الأول جاء بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

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فيما سجل الهدف الثاني من متابعة لكرة مرتدة من الدفاع أمام المرمى.

ويتنافس 11 هدفا على الجائزة، بينهم هدفين بصناعة قائد منتخب مصر.

الأول كان لكودي جاكبو في مباراة مانشستر يونايتد.

والثاني كان لروبرتو فيرمينو في المباراة التي شهدت انتصارا تاريخيا للحمر بنتيجة 7-0.

في الشهر الماضي، تفوق داروين نونيز مهاجم ليفربول على زميله محمد صلاح وحصد جائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر فبراير الماضي.

واحتل هدف صلاح في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي المركز الثاني في تصويت جماهير ليفربول أمام هدف نونيز الرائع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 22 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 293 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 178 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد
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