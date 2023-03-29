بسبب قضية يوفنتوس.. تفعيل إيقاف المدير الرياضي لـ توتنام حول العالم

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 15:10

كتب : FilGoal

فابيو باراتيتشي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفعيل إيقاف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لـ توتنام في جميع مسابقات العالم.

وعوقب المدير الرياضي السابق لـ يوفنتوس بمنع مزاولة النشاط الرياضي لمدة 30 شهرا في أعقاب خصم 15 نقطة من يوفنتوس بسبب المخالفات المالية في الصفقات.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة بيان فيفا:

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"فيفا يؤكد على قبول طلب الاتحاد الإيطالي وقرر رئيس لجنة الانضباط الدولية توسيع مدى إيقاف فابيو باراتيتشي حول العالم".

وستكون تلك ضربة موجعة لتوتنام الذي سيبدأ مهمة البحث عن مدرب جديد يقود الفريق بدءا من الموسم المقبل.

وأقيل أنطونيو كونتي من تدريب الديوك اللندنية منذ أيام وخلفه مساعده السابق كريستيان ستيليني وسيعاونه ريان ماسون كمساعد.

وتقدم يوفنتوس والأطراف المعنية باستئناف في محكمة اللجنة الأولمبية الإيطالية ومن المنتظر إعلان الحكم النهائي يوم 19 أبريل المقبل.

يُذكر أن يوفنتوس عوقب بخصم 15 نقطة بالإضافة لـ سلسلة من الإيقافات طالت كل من:

فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لمدة عامين ونصف.

أندريا أنييللي رئيس النادي السابق لمدة عامين.

ماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين

فيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و4 أشهر

بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.

يوفنتوس توتنام باراتيتشي
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