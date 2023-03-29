"انهرت عقليا".. كيم مين جاي يعتذر للصحفيين وزملائه في كوريا الجنوبية

تقدم كيم مين جاي مدافع منتخب كوريا الجنوبية ونابولي باعتذار للصحفيين وزملائه عقب الخسارة الودية من أوروجواي بنتيجة 2-1.

وخاض منتخب كوريا الجنوبية وديتين في أجندة مارس الدولية، تعادل مع كولومبيا 2-2 وخسر من أوروجواي 2-1.

ورد مين جاي على سؤال أحد الصحفيين عقب المباراة قائلا: "أشعر بالإرهاق ذهنيا، أريد فقط التركيز على النادي في هذه اللحظة وليس المنتخب الوطني، ليس لدي شيء آخر لأقوله".

عقب ذلك كتب مين جاي على حسابه على "إنستجرام": "اعتذر لكم واللاعبين الذي تفاجأوا بكلماتي".

وأضاف "لدي إصابة صغيرة وأجرى عمليات التأهيل، خضت عديد المباريات ولم أحصل على راحة، انهرت عقليا وانفجرت. أعتذر مرة أخرى وأطلب من الجماهير دعمنا دائما".

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وخاض كيم مين جاي البالغ 26 عاما، 35 مباراة بقميص نابولي في الموسم الجاري.

وسبق أن وصفه لوتشيانو سباليتي مدربه في نابولي بـ "أفضل مدافع في العالم" بعد الفوز على أتالانتا 2-0. (طالع التفاصيل)

وانضم كيم إلى نابولي قادما من فناربخشة التركي مقابل 18 مليون يورو.

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه.

وخاض مين جاي 49 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف.