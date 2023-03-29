"انهرت عقليا".. كيم مين جاي يعتذر للصحفيين وزملائه في كوريا الجنوبية

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 14:04

كتب : FilGoal

كيم مين جاي - منتخب كوريا

تقدم كيم مين جاي مدافع منتخب كوريا الجنوبية ونابولي باعتذار للصحفيين وزملائه عقب الخسارة الودية من أوروجواي بنتيجة 2-1.

وخاض منتخب كوريا الجنوبية وديتين في أجندة مارس الدولية، تعادل مع كولومبيا 2-2 وخسر من أوروجواي 2-1.

ورد مين جاي على سؤال أحد الصحفيين عقب المباراة قائلا: "أشعر بالإرهاق ذهنيا، أريد فقط التركيز على النادي في هذه اللحظة وليس المنتخب الوطني، ليس لدي شيء آخر لأقوله".

أخبار متعلقة:
كرنفال كأس العالم - "الوقت لا ينتظر".. كيم مين جاي صمام أمان كوريا نابولي يضم "الوحش" كيم مين جاي أجيري: لعب المباريات في الثانية ظهرا؟ أتمنى أن يغلقوا التلفاز في كوريا الجنوبية لقاء يتجدد بعد 29 عامًا.. كلينسمان يتولى تدريب كوريا الجنوبية

عقب ذلك كتب مين جاي على حسابه على "إنستجرام": "اعتذر لكم واللاعبين الذي تفاجأوا بكلماتي".

وأضاف "لدي إصابة صغيرة وأجرى عمليات التأهيل، خضت عديد المباريات ولم أحصل على راحة، انهرت عقليا وانفجرت. أعتذر مرة أخرى وأطلب من الجماهير دعمنا دائما".

View this post on Instagram

A post shared by @kiminjae3

وخاض كيم مين جاي البالغ 26 عاما، 35 مباراة بقميص نابولي في الموسم الجاري.

وسبق أن وصفه لوتشيانو سباليتي مدربه في نابولي بـ "أفضل مدافع في العالم" بعد الفوز على أتالانتا 2-0. (طالع التفاصيل)

وانضم كيم إلى نابولي قادما من فناربخشة التركي مقابل 18 مليون يورو.

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه.

وخاض مين جاي 49 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف.

نابولي كوريا الجنوبية كيم مين جاي
نرشح لكم
رئيس إندونيسيا: استضافة إسرائيل في مونديال الشباب لن تؤثر على موقفنا الداعم لفلسطين للمرة الأولى في تاريخه.. ساسي وكريسبو يقودان الدحيل للتتويج بـ كأس أوريدو رغم هدف ميتوما المبكر.. مقصية بوري تنصر كولومبيا على اليابان بسبب رفض استضافة إسرائيل.. إلغاء قرعة مونديال الشباب واحتمالية سحب التنظيم من إندونيسيا روسيا تهزم العراق وديا في أول مباراة على أرضها منذ عام ونصف.. ورقم قياسي يتحقق فلسطين تفوز بظهور ثنائي الدوري المصري.. وكوبر يعيد الانتصارات لـ سوريا في مباراته الأولى اكتمال القوة الضاربة.. الهلال يستعيد موسى ماريجا تحديد موعد سحب قرعة كأس آسيا 2023
أخر الأخبار
بسبب قضية يوفنتوس.. تفعيل إيقاف المدير الرياضي لـ توتنام حول العالم 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دي مارزيو: ميلان يبدأ خطواته الجادة لتجديد التعاقد مع جيرو 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
روبرتسون يرد على وصف رودري لأداء اسكتلندا بالقمامة 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
عجمان لـ في الجول: لم يصلنا عرض من الأهلي لضم فراس بلعربي 50 دقيقة | الكرة المصرية
"انهرت عقليا".. كيم مين جاي يعتذر للصحفيين وزملائه في كوريا الجنوبية ساعة | آسيا
دربي مانشستر منتظر؟ تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد التعادل السلبي مع بيرو.. مدرب المغرب: قلة الأهداف تقلقني 2 ساعة | الكرة الإفريقية
والد فاتي: أردت رحيله عن برشلونة لكنه تمسك بالبقاء.. أنا غاضب من قلة مشاركاته 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء 4 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما