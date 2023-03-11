سباليتي: مين جاي أفضل مدافع في العالم.. وإذا أدار المدافع ظهره لـ كفارا فهو ميت

أشاد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي الإيطالي بثنائي فريقه، كيم مين جاي وخيفتشيا كفاراستيخيليا.

وانتصر نابولي على أتالانتا بنتيجة 2-0 في الجولة 26 من الدوري الإيطالي وعزز الفارق إلى 18 نقطة في الصدارة.

وقال سباليتي لشبكة "دازن" الإيطالية: "كيم مين جاي يفعل 20 شيئا رائعا في المباراة، في الحقيقة هو أفضل مدافع في العالم".

وأضاف "عندما يبدأ الركض وهو يستحوذ على الكرة فأنه يصل إلى منطقة جزاء الخصم في 5 ثوان".

وأكمل "استبداله؟ أخبرته أنني عليّ الحفاظ عليه لأن عليه التدريب غدا".

وعن كفاراستيخيليا أشاد به قائلا: "هو رائع في موقف واحد ضد واحد وإذا أدار المدافع ظهره له، فهو "ميت" بهذه الجودة في الإنهاء".

وأردف عن المباراة "أتالانتا يلعب بشكل جيد ويصنع مشاكل في الصراعات الفردية داخل أرض الملعب، وحقيقة أننا سجلنا ثنائية وخرجنا بشباك نظيفة مهمة للغاية، جئنا من هزيمة وعلينا أن تكون ردة فعلنا كفريق كبير".

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بهدف "مارادوني" من كفارا وآخر من رحماني..

نابولي يفوز على أتالانتا 2-0 في الجولة 26

شاهد الهدفين#نابولي_أتالانتا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/GRSe3qJbfP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 11, 2023

وأعاد نابولي الفارق لـ 18 نقطة مع إنتر من جديد بعدما تعثر الأخير ضد سبيزيا أمس بالخسارة 2-1.

وأصبح رصيد البارتينوبي 68 نقطة مقابل 50 لإنتر.

فيما تكبد أتالانتا هزيمته الثالثة في آخر 4 مباريات.

وتوقف رصيده عند 42 نقطة في المركز السادس.