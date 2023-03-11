سباليتي: مين جاي أفضل مدافع في العالم.. وإذا أدار المدافع ظهره لـ كفارا فهو ميت

السبت، 11 مارس 2023 - 23:47

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - نابولي

أشاد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي الإيطالي بثنائي فريقه، كيم مين جاي وخيفتشيا كفاراستيخيليا.

وانتصر نابولي على أتالانتا بنتيجة 2-0 في الجولة 26 من الدوري الإيطالي وعزز الفارق إلى 18 نقطة في الصدارة.

وقال سباليتي لشبكة "دازن" الإيطالية: "كيم مين جاي يفعل 20 شيئا رائعا في المباراة، في الحقيقة هو أفضل مدافع في العالم".

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وأضاف "عندما يبدأ الركض وهو يستحوذ على الكرة فأنه يصل إلى منطقة جزاء الخصم في 5 ثوان".

وأكمل "استبداله؟ أخبرته أنني عليّ الحفاظ عليه لأن عليه التدريب غدا".

وعن كفاراستيخيليا أشاد به قائلا: "هو رائع في موقف واحد ضد واحد وإذا أدار المدافع ظهره له، فهو "ميت" بهذه الجودة في الإنهاء".

وأردف عن المباراة "أتالانتا يلعب بشكل جيد ويصنع مشاكل في الصراعات الفردية داخل أرض الملعب، وحقيقة أننا سجلنا ثنائية وخرجنا بشباك نظيفة مهمة للغاية، جئنا من هزيمة وعلينا أن تكون ردة فعلنا كفريق كبير".

وأعاد نابولي الفارق لـ 18 نقطة مع إنتر من جديد بعدما تعثر الأخير ضد سبيزيا أمس بالخسارة 2-1.

وأصبح رصيد البارتينوبي 68 نقطة مقابل 50 لإنتر.

فيما تكبد أتالانتا هزيمته الثالثة في آخر 4 مباريات.

وتوقف رصيده عند 42 نقطة في المركز السادس.

لوتشيانو سباليتي الدوري الإيطالي نابولي كيم مين جاي
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