دربي مانشستر منتظر؟ تحديد موعد مبارياتي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 13:31

كتب : FilGoal

كأس الاتحاد الإنجليزي

تحدد موعد مبارياتي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي ستقام كلاهما على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتأهلت أندية: مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد - مانشستر يونايتد – برايتون.

وسيلتقي مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد يوم السبت 22 أبريل في الخامسة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

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وفي اليوم التالي سيلتقي مانشستر يونايتد مع برايتون في المباراة الثانية في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وسيخوض يونايتد مباراته يوم الأحد عوضا عن السبت بسبب المشاركة في الدوري الأوروبي وخوض مباراة مساء الخميس الموافق 20 أبريل المقبل.

حينها سيحل يونايتد ضيفا على إشبيلية في إياب دور الـ 8 من ربع نهائي الدوري الأوروبي.

FA Cup

وتأهل مانشستر سيتي بعد الفوز على بيرنلي بنتيجة 6-0، فيما فاز شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-2 على بلاكبيرن روفرز.

واكتسح برايتون بنتيجة 5-0 على جريمسبي تاون، وأخيرا تأهل يونايتد بالانتصار بنتيجة 3-1 على فولام.

ويمتلك أرسنال الرقم القياسي برصيد 14 لقبا ويليه مانشستر يونايتد برصيد 12 نقطة.

وسبق أن حقق مانشستر سيتي اللقب 6 مرات، وفاز شيفيلد يونايتد اللقب 4 مرات، ولم يحقق برايتون اللقب من قبل إذ خسر نهائي نسخة 1983.

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