دربي مانشستر منتظر؟ تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 13:31

كتب : FilGoal

كأس الاتحاد الإنجليزي

تحدد موعد مباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي ستقام كلاهما على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتأهلت أندية: مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد - مانشستر يونايتد – برايتون.

وسيلتقي مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد يوم السبت 22 أبريل في الخامسة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

أخبار متعلقة:
265 ثانية قلبت كل شيء.. مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد على حساب فولام دربي منتظر في النهائي.. قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يونايتد يواجه فولام وسيتي يصطدم بـ كومباني في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأعياد تتواصل في مانشستر يونايتد.. وتوتنام يودع كأس الاتحاد الإنجليزي في مفاجأة

وفي اليوم التالي سيلتقي مانشستر يونايتد مع برايتون في المباراة الثانية في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وسيخوض يونايتد مباراته يوم الأحد عوضا عن السبت بسبب المشاركة في الدوري الأوروبي وخوض مباراة مساء الخميس الموافق 20 أبريل المقبل.

حينها سيحل يونايتد ضيفا على إشبيلية في إياب دور الـ 8 من ربع نهائي الدوري الأوروبي.

FA Cup

وتأهل مانشستر سيتي بعد الفوز على بيرنلي بنتيجة 6-0، فيما فاز شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-2 على بلاكبيرن روفرز.

واكتسح برايتون بنتيجة 5-0 على جريمسبي تاون، وأخيرا تأهل يونايتد بالانتصار بنتيجة 3-1 على فولام.

ويمتلك أرسنال الرقم القياسي برصيد 14 لقبا ويليه مانشستر يونايتد برصيد 12 نقطة.

وسبق أن حقق مانشستر سيتي اللقب 6 مرات، وفاز شيفيلد يونايتد اللقب 4 مرات، ولم يحقق برايتون اللقب من قبل إذ خسر نهائي نسخة 1983.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
بعد غيابه لنحو شهرين.. لوريس يعود إلى توتنام دفعة رباعية لـ ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي برونو يحصد جائزة أفضل لاعبي مانشستر يونايتد في مارس نجم أرسنال السابق: ساكا قادر على الوصول لمستوى صلاح قبل 48 ساعة من مواجهة ليفربول.. هالاند يغييب عن تدريبات سيتي ليكيب تكشف: صلاح ضمن قائمة أعلى خمسة رواتب في الدوري الإنجليزي تقرير: مانشستر يونايتد يراقب كولو مواني السماح لأصدقائه بزيارته وإتاحة التفاوض لأي ناد عدا أرسنال.. أغرب بنود التعاقدات في الكرة
أخر الأخبار
بعد غيابه لنحو شهرين.. لوريس يعود إلى توتنام 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة شيكابالا والدوليين لقائمة الزمالك أمام المريخ 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
رينار مديرا فنيا لمنتخب سيدات فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك: مرتضى سيتواجد في مقر النادي مساء الخميس لمباشرة مهام عمله ساعة | الدوري المصري
سكاي: إبراهيموفيتش قد يغيب عن ميلان حتى نهاية أبريل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد مجاهد: لهذه الأسباب قلت "ليس كل ما يعرف يقال" 2 ساعة | منتخب مصر
الزمالك يواجه المريخ السوداني بزيه التقليدي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
دفعة رباعية لـ ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء