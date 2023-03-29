بعد التعادل السلبي مع بيرو.. مدرب المغرب: قلة الأهداف تقلقني

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 13:28

كتب : FilGoal

المغرب ضد بيرو

يشعر وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بالقلق من قلة الأهداف التي يسجلها منتخب بلاده.

وتعادل منتخب المغرب سلبيا بدون أهداف أمام بيرو في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد الفوز على البرازيل 2-1 وديا قبل أيام.

وقال الركراكي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "أمام بيرو أعطينا دقائق أكثر لبعض اللاعبين مثل عبد الصمد الزلزولي وزكريا أبو خلال".

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وأضاف "نملك 11 لاعبا أساسيا يخلقون التوازن، وسيكون من الصعب إقحام البدلاء في غير المباريات الودية".

وتابع "ما يقلقني هو قلة الأهداف التي نسجلها، علينا البحث عن حلول هجومية أكثر، خصوصا في المستوى العالي، سنحقق ذلك مستقبلا، ولهذا نبرمج مباريات ودية".

وواصل "المباراة لم تكن سهلة، الجميع أصبح يحترمنا أكثر. قمنا بمحاولات لم نستغلها في الشوط الأول، وحين تهدر الفرص يصبح اللقاء أكثر صعوبة".

وأتم الركراكي "في الشوط الثاني أصابنا الإعياء، لكن التعادل نتيجة جيدة، خاصة بعد الفوز أمام البرازيل".

وكان منتخب المغرب قد تغلب على البرازيل وديا منذ أربعة أيام بهدفين مقابل هدف واحد.

واستغل أسود الأطلس فترة التوقف الدولي الحالية بخوض مباراتين وديتين لعدم خوض المغرب مباريات في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتتكون مجموعة المغرب في تصفيات أمم إفريقيا من ثلاثة فرق فقط بعد استبعاد زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشهدت مواجهة المغرب ضد بيرو حالتي طرد في الدقيقتين 78 بسبب اشتباك بين سفيان بوفال وكارلوس زامبرانو.

وانفعل بوفال على زامبرانو الذي دهس بقدمه يد اللاعب المغربي في كرة مشتركة ليشهر الإسباني خوسيه مونويرا بطاقتين حمراوتين.

وكان المنتخبان قد تواجها مرة واحدة فقط من قبل كانت في كأس العالم 1970 وانتهت بفوز بيرو بثلاثة أهداف دون مقابل.

وحسم منتخب المغرب تأهله إلى أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار يناير المقبل.

وحقق المغرب الفوز في مباراتي مرحلة المجموعة على جنوب إفريقيا وليبيريا ليحسم تأهله قبل مواجهتي الإياب.

المغرب البرازيل بيرو وليد الركراكي
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