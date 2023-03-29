أين تقع بونير؟ بعد 10 سنوات.. منتخب يخوض أول مباراة في تاريخه ويسجل على ملعبه

هل سمعت عن دولة أو منتخب يُدعى بونير من قبل؟ حسنا منتخب بونير خاض فجر اليوم أول مباراة في تاريخه على أرضه بل وسجل هدفا في الخسارة بدوري أمم كونكاكاف الخاص بقارة أمريكا الشمالية.

سريعا، دوري أمم كونكاكاف هو النسخة الخاصة بقارة أمريكا الشمالية على غرار النسخة الأوروبية.

منتخب بونير نافس في التصنيف الثالث والأخير على بطاقة التأهل للتصنيف الثاني، والتي تتيح له فرصة المشاركة في التصفيات الأولية من الكأس الذهبية 2023 (تعادل كأس أمم إفريقيا في قارة أمريكا الشمالية).

أين تقع دولة بونير؟

هي جزيرة ضمن جزر مجموعة جزر الأنتيل الكاريبية الهولندية، تقع جنوب بحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا وهي تابعة لمملكة هولندا. تبلغ مساحتها 288 كم وعدد سكانها 22,573 نسمة بحسب إحصاءات يناير 2022.

* موقع جزيرة بونير في الكاريبي.

منتخب بونير

في 19 أبريل 2013 أصبح اتحاد بونير لكرة القدم عضوا في اتحاد أمريكا الشمالية (كونكاكاف) بشكل فرعي، ثم حصل على العضوية الكاملة بشكل رسمي في 10 يونيو 2014.

قبل ذلك كان يتنافس منتخب بونير كجزء من منتخب جزر الأنتيل الهولندية، وفي 2010 وبعد حل جزر الأنتيل لأسباب سياسية انفصلت منتخبات كوراساو وجزر الكوك وأروبا وسانت مارتين.

وكانت أول مباراة لـ بونير بعد 19 يوما من حل جزر الأنتيل ضد سورينام وانتهت بالخسارة 4-2 في 29 أكتوبر 2010.

في أبريل 2013 حصل منتخب بونير على عضويته من اتحاد أمريكا الشمالية، وبعد عام تحصلوا على العضوية الكاملة.

وخاض منتخب بونير أول مباراة بعد حصوله على الاعتراف من كونكاكاف في 2013 وخسر 2-0 من سورينام وبعد 3 أيام حققوا أول فوز في تاريخهم على حساب أروبا بالفوز 2-1.

ورغم مشاركته في بطولات قارة أمريكا الشمالية إلا أنه لا يندرج منتخب بونير ضمن أعضاء فيفا ولا يشارك في تصفيات كأس العالم.

حاول منتخب بونير أن يحصل على أحقية الانضمام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حيث يسمح فيفا للدول المستقلة فقط أن تصبح أعضاءً تحت إمرته، وهو ما لا ينطبق على بونير.

في 2018 أصبح من حق منتخب بونير المشاركة في دوري أمم كونكاكاف في نسختها الأولى والتي أقيمت على غرار البطولة الأوروبية.

في نسخة 2019-2020 حقق منتخب بونير 7 نقاط لم تكن كافية للتأهل من المستوى الثالث إلى الثاني.

وفي النسخة الثانية 2022-2023 فشل في التأهل للتصنيف الثاني وكذلك تصفيات دوري الكأس الذهبية بفارق نقطة واحدة عن سانت مارتين.

خاض منتخب بونير 27 مباراة جميعها خارج الجزيرة سواء في دوري أمم كونكاكاف أو بطولة ABCS الودية والتي تقام بين الدول المستقلة من جزر الأنتيل (سورينام وكوراساو وبونير وأروبا).

وخلال 27 مباراة حقق منتخب بونير الفوز في 10 وتعادل في 3 وخسر 14، وجميعها خارج أرضهم منها 12 في كوراساو.

ويعد يوريك سينبال وأيرتون سيسيليا هدافي المنتخب برصيد 6 أهداف لكل لاعب.

وفي فجر اليوم استطاع جيليريمو مونتيرو من أن يسجل هدفا في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء على ملعب أنطونيو ترينيدات الذي يتسع لـ 1500 مشجع، في جزيرة بونير مسجلا أول هدف في تاريخ الجزيرة على ملعبها في أول مباراة رسمية لهم وأمام جماهيرهم.

⚽ 🇧🇶 @FootballBonaire takes an early lead against Turks & Caicos! Guillermo Montero's magnificent free-kick puts them ahead at the 2nd minute mark! #CNL pic.twitter.com/IRed9XqSlE — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 28, 2023

لكن سعادة الهدف التاريخي لم تدم كثيرا إذ خسر الفريق بنتيجة 2-1 من جزر الكوك في النهاية.

وهو ما ترك بونير برصيد 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن سانت مارتين المتصدر الذي تأهل للتصنيف الثاني من دوري أمم كونكاكاف في النسخة المقبلة وكذلك التصفيات الأولية لنسخة 2023 من الكأس الذهبية.

الكرة في بونير

يقام الدوري في بونير منذ موسم 1960-61 ويعد نادي ريال رينكون الأكثر تتويجا باللقب برصيد 16 لقبا للدوري المحلي يليه إس في يوفنتوس برصيد 14 لقبا.

وحصد ريال رينكون لقب البطولة في آخر موسمين.