انضمام فيرجسون وفينجر إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 11:45

كتب : FilGoal

فينجر - فيرجسون

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي انضمام السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق وأرسين فينجر مدرب أرسنال السابق إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي.

وأصبح فيرجسون وفينجر أول شخصين تم اختيارهما لدخول قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي لعام 2023.

فيرجسون هو أنجح مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي برقم قياسي بلغ 13 لقبا.

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فقد تولى تدريب مانشستر يونايتد من 1986 حتى 2013.

وفاز فيرجسون بثلاثة ألقاب في الدوري على التوالي في مناسبتين منفصلتين.

فيما فاز فينجر بثلاثة ألقاب للدوري خلال فترة تدريبه التي استمرت 22 عامًا مع ارسنال.

وقاد المدرب الفرنسي أرسنال إلى التتويج بالدوري في موسم 2003-2004 بدون هزيمة، وهو أمر لم يتكرر.

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قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي بدأت في عام 2021 مع ديفيد بيكام، دينيس بيركامب، إريك كانتونا، تييري هنري، روي كين، فرانك لامبارد، ستيفن جيرارد وآلان شيرار.

في عام 2022، تمت إضافة سيرجيو أجويرو، وديدييه دروجبا، وفنسنت كومباني، وواين روني، وبيتر شمايكل، وبول سكولز، وباتريك فييرا، وإيان رايت.

أرسين فينجر أليكس فيرجسون الدوري الإنجليزي
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