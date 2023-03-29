مدرب مالاوي: منتخب مصر يقترب من المغرب.. ولديه حظوظ في التتويج بلقب أمم إفريقيا

أشاد ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي بأداء وتطور منتخب مصر عقب الخسارة بنتيجة 4-0 في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وانتصر منتخب مصر بنتيجة 4-0 خارج القواعد في رابع جولات التصفيات وبات على بُعد نقطة واحدة من التأهل لنهائيات أمم إفريقيا المقرر عقدها في كوت ديفوار يناير 2024.

وقال مارينيكا عبر قناة المحور: "منتخب مصر كان قويا ورائعا، لعبنا في بداية الشوط الثاني بشكل جيد لكن كان لدينا مشاكل".

وأضاف "لا نبحث عن أعذار لكن لدينا مشاكل، سافرنا على مجموعتين واستغرق الأمر 20 ساعة للسفر ولعبنا مباشرة دون تدريب ولم نركز في المباراة".

وواصل "وهذه المشكلة ظهرت وهو ما آثر على تفكير اللاعبين، ولكن ليس هذا عذرا لكن له تأثير".

وأردف "لدينا لاعب أصيب في الدقائق الأولى واستغرقنا وقتا لتجهيز البديل وخلالها تقدم منتخب مصر بالهدف الأول".

وأوضح "مصر منتخب قوي واعتقد أنه أصبح من المتأهلين رفقة غينيا لأمم إفريقيا، وكلاهما يحتاج نقطة على الأقل. وأعتقد أنهما حسما التأهل".

تعرف على سيناريوهات تأهل مصر لأمم إفريقيا 2023

وتابع "يمكنني القول إن منتخب مصر له مستقبل مشرق، هو يقترب من منتخب المغرب، حيث يلعب منتخب المغرب على الاستحواذ والتحكم بالكرة وهو ما يحتاج وقتا".

واستكمل "أعتقد أن منتخب مصر سيكون جاهزا في أمم إفريقيا وستكون لديه حظوظ في التتويج باللقب، هذا المدرب وهؤلاء اللاعبون الذين يمتلكون السرعة، ويبدو منتخب مصر جيدا".

وأتم "بالنظر لنتائجنا، نحن خضنا 40 مباراة لم نستقبل أكثر من هدفين في المباراة الواحدة، وفي معظم المباريات سجلنا لكن الأمر كان صعبا ضد مصر".

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رباعية منتخب مصر سجلها كل من طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد "زيزو".

وإليكم 8 أرقام تحققت بعد فوز منتخب مصر على مالاوي:

لأول مرة يبدأ منتخب مصر بنفس التشكيل لمباراتين متتاليتين منذ مباراتي ليبيا في توقف أكتوبر الدولي عام 2021 بتصفيات كأس العالم تحت قيادة كارلوس كيروش.

سجل طارق حامد أول هدف دولي بقميص منتخب مصر.

صنع مصطفى محمد هدفا بقميص منتخب مصر لأول مرة منذ صناعة هدف أحمد فتوح أمام ليبيا بتاريخ 11 أكتوبر 2021.

سجل أحمد سيد "زيزو" هدفا من لعب مفتوح لأول مرة بقميص منتخب مصر، وهو ثاني أهدافه الدولية منذ هدفه من ركلة جزاء بمرمى السودان في كأس العرب 2021.

صنع محمد هاني هدفا للمرة الثانية في مسيرته بقميص منتخب مصر في مباراته الدولية التاسعة. الأول كان لـ محمد مجدي "أفشة" أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

سجل مصطفى فتحي مشاركته الدولية رقم 18 وعاد للمشاركة مع المنتخب لأول مرة منذ سنة وثلاثة أشهر و11 يوما وقت المشاركة لآخر مرة أمام قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العرب. (المرة الرابعة فقط منهم التي تواجد فيها بنفس الوقت على أرض الملعب رفقة محمد صلاح)

لأول مرة منذ 7 سنوات، و6 أشهر و24 يوما. منتخب مصر يسجل أربعة أهداف خارج أرضه. المرة الأخيرة كانت بتاريخ 5 سبتمبر 2015 في الفوز على تشاد 5-1 بتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت قيادة هيكتور كوبر.

فارق 4 أهداف هو الأكبر لصالح منتخب مصر في انتصار خارج الأرض منذ عام 2000 وتحقق مرتين سابقا وقت الفوز على تشاد 5-1 في 2015 و4-0 على جيبوتي 2008.