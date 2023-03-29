مرحلة المفاجآت.. النيجر تُكمل عقد المتأهلين لنهائيات أمم إفريقيا 2023 تحت 23 عاما

أكمل منتخب النيجر مفاجآت المرحلة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وأقصى منتخب السودان.

وحُسمت مقاعد البطولة المقامة في المغرب والتي شهدت غياب الأسماء الكبرى عن المشاركة.

وانتصر منتخب النيجر على نظيره السوداني في أم درمان على ملعب الهلال بنتيجة 2-1.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل في النيجر بنتيجة 0-0.

وبذلك اكتمل عقد المتأهلين لنهائيات أمم إفريقيا 2023 تحت 23 عاما:

المغرب (المستضيف)

مصر

الكونغو برازفيل

غانا

الجابون

غينيا

مالي

النيجر

وشهدت المرحلة الثالثة من التصفيات مفاجآت مدوية إذ ودعت منتخبات السودان ونيجيريا وجنوب إفريقيا والجزائر والسنغال والكاميرون. (طالع التفاصيل)

وتأهل منتخب مصر للنهائيات للمرة الرابعة على التوالي (الأكثر بين المنتخبات المشاركة) بعدما انتصر على زامبيا ذهابا بنتيجة 2-0 ثم تعادل سلبيا خارج القواعد.

ولأول مرة تتأهل منتخبات النيجر والكونغو وغينيا لنهائيات البطولة.

ومن المنتظر أن تقام البطولة في المغرب بين 24 يونيو وحتى 8 يوليو.

ويتأهل أول 3 منتخبات في ترتيب البطولة النهائي إلى أولمبياد باريس 2024.

فيما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع منتخب آسيوي لتحديد آخر المتأهلين.