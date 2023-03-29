التعادل السلبي يحسم ودية المغرب ضد بيرو.. وحالتان طرد

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

المغرب ضد بيرو

تعادل منتخب المغرب سلبيا بدون أهداف أمام بيرو في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان منتخب المغرب قد تغلب على البرازيل وديا منذ أربعة أيام بهدفين مقابل هدف واحد.

واستغل أسود الأطلس فترة التوقف الدولي الحالية بخوض مباراتين وديتين لعدم خوض المغرب مباريات في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

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وتتكون مجموعة المغرب في تصفيات أمم إفريقيا من ثلاثة فرق فقط بعد استبعاد زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشهدت مواجهة المغرب ضد بيرو حالتي طرد في الدقيقتين 78 بسبب اشتباك بين سفيان بوفال وكارلوس زامبرانو.

وانفعل بوفال على زامبرانو الذي دهس بقدمه يد اللاعب المغربي في كرة مشتركة ليشهر الإسباني خوسيه مونويرا بطاقتين حمراوتين.

وكان المنتخبان قد تواجها مرة واحدة فقط من قبل كانت في كأس العالم 1970 وانتهت بفوز بيرو بثلاثة أهداف دون مقابل.

وحسم منتخب المغرب تأهله إلى أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار يناير المقبل.

وحقق المغرب الفوز في مباراتي مرحلة المجموعة على جنوب إفريقيا وليبيريا ليحسم تأهله قبل مواجهتي الإياب.

المغرب بيرو
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