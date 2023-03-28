بمشاركة بلاتي توريه.. بوركينا فاسو سادس المتأهلين إلى أمم إفريقيا 2023

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بوركينا فاسو بالهدف في شباك الكاميرون

حجز منتخب بوركينا فاسو بطاقة التأهل السادسة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وتعادل منتخب بوركينا فاسو في الجولة الرابعة من التصفيات في المجموعة الثانية مع توجو خارج القواعد بنتيجة 1-1.

وسبق منتخب بوركينا فاسو كل من: كوت ديفوار المستضيفة والمغرب وتونس والسنغال وجنوب إفريقيا.

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وارتفع رصيد الخيول إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق 3 نقاط عن كاب فيردي.

ومن ثم يحتل إستوايني المركز الثالث برصيد نقطتين وبنفس الرصيد توجو في المركز الرابع.

وشارك بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز في المباراة كاملة بقميص بوركينا فاسو.

وتقدم بوركينا على ستاد كيجيه في مدينة لومي التوجولية عن طريق دانجو واتارا في الدقيقة 12.

وسجل كودوجو لابا هدف التعادل لتوجو في الدقيقة 26.

بالتعادل تأهل منتخب بوركينا للمرة الـ 13 في تاريخه لكأس أمم إفريقيا والثانية على التوالي.

وحققت الخيول المركز الثالث في نسخة 2017 والرابع في نسخة 2021 بآخر مشاركتين.

وتعد أفضل نسخة لبوركينا خلال 2013 عندما حل وصيفا بعد خسارة النهائي ضد نيجيريا.

بوركينا فاسو توجو تصفيات أمم إفريقيا
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