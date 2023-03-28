تصفيات يورو 2024 - ويلز تنتصر في وداع بيل.. وكرواتيا تتغلب على تركيا في تمساح أرينا

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 23:35

كتب : FilGoal

ماتيو كوفاسيتش

انتصر منتخبا كرواتيا وويلز على تركيا ولاتفيا على الترتيب في تصفيات يورو 2024 لحساب المجموعة الرابعة.

وتصدر منتخبا ويلز وكرواتيا الترتيب برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد تركيا عند 3 نقاط.

ويحتل منتخب أرمينيا المركز الرابع بدون رصيد ثم يتذيل منتخب لاتفيا الترتيب.

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في ملعب كارديف سيتي سيتديوم بويلز وقبل بداية المباراة ألقى جاريث قائد وهداف المنتخب التاريخي رسالة وداعية مؤثرة للجماهير عقب اعتزاله عالم كرة القدم. (طالع التفاصيل)

وفي المباراة انتصر التنين الويلزي بفضل هدف كيفير مور بعد عرضية من دانييل جيمس في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني منعت العارضة تسديدة نيكو ويليامز في الدقيقة 49.

وفي مدينة بورصا التركية على ملعب تمساح أرينا انتصر منتخب كرواتيا بثنائية على نظيره التركي.

سجل هدفا اللقاء ماتيو كوفاسيتش وكلاهما من صناعة ماركو باشاليتش في الدقيقتين 20 و45+4.

Goal! Mateo Kovacic (Croatia) was in the right place at the right time to get to the rebound inside the box and gleefully rifles the ball low into the middle of the net. It's 0:2.

وشهد الشوط الأول إصابة هاكان تشالهان أوجلو وخروجه من أرضية الملعب متأثرا بالإصابة في الدقيقة 38.

في الجولة الثالثة في يونيو المقبل، سيحل منتخب أرمينيا ضيفا على ويلز، فيما يستضيف منتخب لاتفيا نظيره تركيا.

بينما يخوض منتخب كرواتيا نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية حيث سيواجه في نصف النهائي منتخب هولندا.

كرواتيا ويلز تركيا لاتفيا تصفيات يورو 2024
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