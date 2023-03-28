رسالة وداعية من جاريث بيل لجماهير ويلز

أرسل جاريث بيل نجم منتخب ويلز وريال مدريد وتوتنام السابق رسالة وداعية لجماهير منتخب بلاده بعد اعتزاله كرة القدم.

وأعلن جاريث بيل اعتزاله كرة القدم عقب نهاية مشواره منتخب بلاده في كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

وظهر بيل قبل المباراة على ملعب كارديف سيتي قبل دقائق من بداية مواجهة لاتفيا وتحدث للجماهير.

وقال بيل في الملعب للجماهير: "فقط أريد قول، في الحقيقة أنه شرف لي لتمثيل البلاد واللعب أمام أفضل جماهير في العالم".

وأضاف "دعمتموني وعائلتي وكل الفريق خلال السراء والضراء، ولا يمكنني شكرا لكم بشكل كافٍ".

وأكمل "أنه لشرف كبير اللعب أمامكم طيلة مسيرتي، سأفتقد اللعب تحت أنظاركم والآن أدعموا الفريق".

وأتم "أنتم، الجماهير كرة القدم الويلزية، أصبحت بكم خاصة، جعلتموها ما عليها اليوم، سأحتفل معكم مثلكم كثيرا، وأتمنى أن أراكم قريبا في المستقبل".

واعتزل جاريث بيل كرة القدم وهو في عمر 33 عاما، بعدما لعب لفترة مع فريق لوس أنجلوس الأمريكي.

جاريث بيل بدأ مسيرته مع ساوثامبتون الإنجليزي ومنه انضم لصفوف توتنام الذي تألقه معه بشدة.

لينتقل بعدها إلى صفوف ريال مدريد في 2013 والذي ظل معه حتى 2022.

ومع ريال مدريد حقق العديد من الألقاب والبطولات، إذ فاز بالدوري الإسباني 3 مرات، وكأس إسبانيا مرة والسوبر الإسباني مرة.

وكان الإنجاز الأكبر لقائد منتخب ويلز هو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد 5 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

ومع منتخب ويلز ساهم جاريث بيل في تأهل بلاده لأول مرة إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016، ووصل خلالها إلى نصف النهائي.

كما شارك أيضا في تأهل منتخب ويلز لكأس العالم للمرة الثانية في التاريخ خلال مونديال قطر الماضي.

ولعب جاريث بيل مع منتخب ويلز 111 مباراة سجل خلالها 41 هدفا.