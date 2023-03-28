تصفيات أمم إفريقيا - توقف قارب الـ 30 دقيقة.. أوغندا تنتصر على تنزانيا في ظهور ماو وأوشايا

انتصر منتخب أوغندا على نظيره تنزانيا بنتيجة 1-0 في ملعب بنيامين مكابا الوطني في دار السلام عاصمة تنزانيا.

وتبادل المنتخبان الانتصارات، إذ فازت تنزانيا في الجولة الثالثة على أوغندا بهدف دون مقابل في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.

وتفوق منتخب أوغندا تحت قيادة مدربه الصربي ميلتون سيريديوفيتش –مدرب الزمالك السابق- على نظيره الجزائر عادل عمروش مدرب تنزانيا.

الشوط الأول انتهى سلبيا وقبل نهايته بما يقارب 5 دقائق أوقف الحكم اللقاء ما يقارب نصف ساعة بسبب مشكلة في الأضواء الكاشفة.

في الشوط الثاني خرج جوزيف أوشايا ظهير المقاولون العرب في الدقيقة 76 من تشكيل أوغندا.

ثم تبعه مباشرة خروج حميد ماو لاعب وسط تنزانيا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع صنع فاروق مايا بعد مشاركته بعد دقيقتين هدف الفوز لصالح روجرز ماتو.

يـــحدث في إفريــــقيا 🌍 توقفت مباراة تنزانيا وأوغندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا ما يقارب 30 دقيقة قبل نهاية الشوط الأول بسبب مشاكل في الأضواء الكاشفة 💡 pic.twitter.com/gjwIAITKI2 — FilGoal (@FilGoal) March 28, 2023

النتيجة أشعلت صراع المركز الثاني في المجموعة الخامسة، بعدما حجز منتخب الجزائر مقعده بشكل رسمي.

وظل منتخب تنزانيا ثانيا برصيد 4 نقاط وتساوى معه منتخب أوغندا.

ويتذيل منتخب النيجر الترتيب برصيد نقطتين.

ويستضيف منتخب تنزانيا ضيفه النيجر في الجولة المقبلة، بينما يحل منتخب الجزائر ضيفا على أوغندا.