تصفيات أمم إفريقيا - بمشاركة ديانج كبديل.. مالي تسقط أمام جامبيا لتشتعل حسابات المجموعة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

أليو ديانج - مالي

ألحق منتخب جامبيا الهزيمة الأولى بمالي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا لتشتعل حسابات المجموعة السابعة.

وحقق منتخب جامبيا الفوز على ملعبه بهدف دون مقابل على حساب مالي.

وسجل عمر كولي لاعب بشيكتاش هدف جامبيا الوحيد وجاء في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

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وشارك أليو ديانج في المباراة كبديل في الدقيقة 58 بدلا من محمد كمارا لاعب وسط موناكو.

ورفع منتخب جامبيا رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع الكونغو، بينما لا يزال منتخب مالي في الصدارة بـ 9 نقاط.

ويتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط، ويتأهل أول منتخبين إلى أمم إفريقيا.

وتشتعل حسابات المجموعة لحسم المتأهلين إلى أمم إفريقيا.

ويحل منتخب مالي ضيفا على الكونغو ضمن منافسات الجولة الخامسة يوم 12 يونيو المقبل.

ويحتاج منتخب مالي لنقطة فقط أمام الكونغو من أجل حسم بطاقة التأهل.

أمم إفريقيا مالي جامبيا
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