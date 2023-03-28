خامس المتأهلين.. السنغال بالعلامة الكاملة إلى أمم إفريقيا 2023

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 20:33

كتب : FilGoal

هدف إسماعيلا سار مع السنغال أمام الإكوادور

حجز منتخب السنغال بطاقة تأهله لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بالفوز على موزمبيق خارج القواعد بنتيجة 1-0 لحساب المجموعة الـ 11.

ورفع حامل اللقب رصيده لـ 12 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن موزمبيق.

ويكتمل ترتيب المجموعة عندما يلتقي منتخب رواندا صاحب النقطتين مع بنين متذيلة الترتيب بنقطة واحدة.

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سجل هدف السنغال الوحيد بولاي ديا في الدقيقة 18 بصناعة من ساديو ماني.

وأصبح منتخب السنغال خامس المتأهلين بعد كوت ديفوار المستضيفة والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا.

وتفوق منتخب السنغال في مشواره بالتصفيات على بنين ورواندا وموزمبيق ذهابا وإيابا.

وتأهل منتخب أسود التيرانجا للمرة الخامسة على التوالي والسابعة عشر في تاريخه.

وسبق أن حصد منتخب اللقب لأول مرة في تاريخه في 2021 بالفوز على مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وحل الأسود في وصافة البطولة في 2002 و2019.

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