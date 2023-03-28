بمساهمة تاو.. جنوب إفريقيا رابع المتأهلين لكأس الأمم بالتغلب على ليبيريا

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

بيرسي تاو رفقة جنوب إفريقيا أمام ليبيريا

حسم منتخب جنوب إفريقيا تأهله إلى منافسات أمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وتغلب منتخب "الأولاد" خارج ملعبه على ليبيريا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وشارك بيرسي تاو محترف الأهلي أساسيا في المباراة حتى الدقيقة 68 وساهم في الهدف الثاني.

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وحقق منتخب جنوب إفريقيا فوزه الأول في التصفيات ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويحسم تأهله إلى بطولة الأمم.

وتتكون المجموعة من ثلاثة فرق فقط بعد استبعاد منتخب زيمبابوي من فيفا بسبب التدخل الحكومي.

وضمن منتخب جنوب إفريقيا تأهله بسبب التفوق على ليبيريا في المواجهات المباشرة.

وافتتح زاخيلي ليباسا التسجيل مبكرا لجنوب إفريقيا في الدقيقة 19 قبل أن يتعادل ويليام جيبور لليبيريا.

وحسم ميهايلي مايامبيلا تأهل جنوب إفريقيا بهدف ثاني في الدقيقة 54 بعد استغلال خطأ حارس المرمى في إبعاد عرضية تاو لتسكن شباك ليبيريا.

ويختتم منتخب جنوب إفريقيا مبارياته في المجموعة باستضافة المغرب يوم 12 يونيو المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة.

وكان منتخب المغرب قد حسم تأهله بالفوز في أول مباراتين على كل من جنوب إفريقيا وليبيريا، مع تعادل المنتخبين سويا في الجولة الماضية.

وبذلك تكون منتخبات كوت ديفوار المستضيف والجزائر والمغرب قد حسمت تأهلها بشكل رسمي إلى بطولة أمم إفريقيا.

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