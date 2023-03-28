تصفيات أمم إفريقيا - بيرسي تاو يقود جنوب إفريقيا أمام ليبيريا
الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 19:15
كتب : FilGoal
يقود بيرسي تاو مهاجم الأهلي تشكيل منتخب بلاده جنوب إفريقيا أمام ليبيريا.
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد ليبيريا في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
وبدأ بيرسي تاو المباراة بشكل أساسي والتي تقام في ليبيريا.
ويحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث والأخير في المجموعة برصيد نقطة، بالتساوي مع ليبيريا.
بينما يتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل لكأس الأمم الإفريقية.
أما منتخب زيمبابوي فتم استبعاده من المجموعة بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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