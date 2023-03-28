تصفيات أمم إفريقيا - بيرسي تاو يقود جنوب إفريقيا أمام ليبيريا

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 19:15

كتب : FilGoal

منتخب جنوب إفريقيا

يقود بيرسي تاو مهاجم الأهلي تشكيل منتخب بلاده جنوب إفريقيا أمام ليبيريا.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد ليبيريا في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وبدأ بيرسي تاو المباراة بشكل أساسي والتي تقام في ليبيريا.

أخبار متعلقة:
سيناريوهات مجموعة مصر.. نقطة واحدة تكفي الفراعنة للتأهل لأمم إفريقيا خطوة على التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب مصر يهزم مالاوي برباعية بعد تأهل الجزائر لأمم إفريقيا.. بلماضي: نؤمن بثقافة الفوز لا غير

ويحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث والأخير في المجموعة برصيد نقطة، بالتساوي مع ليبيريا.

بينما يتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل لكأس الأمم الإفريقية.

أما منتخب زيمبابوي فتم استبعاده من المجموعة بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تصفيات أمم إفريقيا جنوب إفريقيا بيرسي تاو
نرشح لكم
الهلال يشيد باستقبال الأهلي للبعثة السودانية الأهلي يكشف تفاصيل استقبال بعثة الهلال.. وحالة الخطيب الطبية مرحلة المفاجآت.. النيجر تُكمل عقد المتأهلين لنهائيات أمم إفريقيا 2023 تحت 23 عاما سابع المتأهلين لـ أمم إفريقيا.. معلول يصنع وتونس تصعد بصافرة مصرية التعادل السلبي يحسم ودية المغرب ضد بيرو.. وحالتان طرد بمشاركة بلاتي توريه.. بوركينا فاسو سادس المتأهلين إلى أمم إفريقيا 2023 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون الجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما تصفيات أمم إفريقيا - توقف قارب الـ 30 دقيقة.. أوغندا تنتصر على تنزانيا في ظهور ماو وأوشايا
أخر الأخبار
كرة طائرة - فوز سيدات الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من نصف نهائي الدوري 26 دقيقة | رياضات أخرى
الهلال يشيد باستقبال الأهلي للبعثة السودانية 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
رينار: مباراة الأرجنتين خالدة في الذاكرة.. وهذا سبب رحيلي عن السعودية 42 دقيقة | السعودية
الأهلي يكشف تفاصيل استقبال بعثة الهلال.. وحالة الخطيب الطبية 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمرة الأولى في تاريخه.. ساسي وكريسبو يقودان الدحيل للتتويج بـ كأس أوريدو ساعة | الوطن العربي
مرحلة المفاجآت.. النيجر تُكمل عقد المتأهلين لنهائيات أمم إفريقيا 2023 تحت 23 عاما ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - اللجوء لمباراة فاصلة.. الزمالك يعوض خسارته ويهزم طلائع الجيش ساعة | رياضات أخرى
فوز غائب منذ 68 عاما.. بلجيكا تنتصر على ألمانيا وديا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء 4 بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة"