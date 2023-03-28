مران الزمالك - انتظام عبد الشافي وعبد الغني وثلاثي المنتخب الأولمبي

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 17:35

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد البنك الأهلي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، انتظام حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم محمد استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وشارك الثلاثي في التدريبات عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبى أمام زامبيا في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية مختلفة ضمن برنامج موضوع له لتجهيزه بأفضل شكل للمباراة المقبلة، خاصة عقب عودته من رحلة المنتخب الأولمبي إلى زامبيا خلال الساعات القليلة الماضية .

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وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في كأس الرابطة، فقرة تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة.

وخاضت هذه المجموعة بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وانتظم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر في التدريبات الجماعية وجاء ذلك عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية وكانت عبارة عن كدمة في كاحل القدم، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي، وغاب عن المباريات والتدريبات الفترة الأخيرة.

وشارك محمد عبد الشافي في الجزء التأهيلي، بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي وذلك عقب الاطمئنان على حالته الطبية قبل انطلاق المران.

شارك محمد عبد الغني مدافع الفريق في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة.

وواصل حمزة المثلوثي الظهير الأيمن البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة.

ويعاني المثلوثي من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وخاض اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في كأس الرابطة فقرة تدريبات تأهيلية.

عقب ذلك أدت هذه المجموعة فقرة خططية أعقبها تقسيمة فنية شارك فيها محمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبدالغني بجانب باقي مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من المواجهة الأخيرة .

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