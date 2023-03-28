استعدادا لمواجهة الأهلي.. وصول بعثة الهلال السوداني إلى القاهرة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 17:19

كتب : أحمد الخولي

الهلال السوادني

وصلت بعثة فريق الهلال السوادني إلى القاهرة قبل قليل استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي على استاد القاهرة يوم السبت المقبل في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الهلال السوداني تدريباته بشكل يومي حتى موعد المباراة يوم السبت.

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وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي خاطب الأهلي من أجل زيادة حصة جمهور الفريق السوداني في المباراة.

وطلب كاف من الأهلي رفع عدد تذاكر جمهور الهلال السوادني إلى 2500 تذكرة.

من جانبه تلقى الأهلي الطلب وخاطب الجهات الأمنية وهي المسؤولة عن تنفيذه.

وتقام المباراة في استاد القاهرة بحضور 50 ألف من جمهور الأهلي.

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال السوادني بهدف دون رد من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 إبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

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