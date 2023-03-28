خبر في الجول - كاف يخاطب الأهلي لزيادة تذاكر جمهور الهلال السوداني

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 17:01

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو - الهلال والأهلي

خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم النادي الأهلي من أجل زيادة حصة الهلال السوادني في تذاكر مباراة الفريقين.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي خاطب الأهلي من أجل زيادة حصة جمهور الفريق السوداني في المباراة.

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وطلب كاف من الأهلي رفع عدد تذاكر جمهور الهلال السوادني إلى 2500 تذكرة.

من جانبه تلقى الأهلي الطلب وخاطب الجهات الأمنية وهي المسؤولة عن تنفيذه.

وكان الأهلي خصص 100 تذكرة لجمهور الهلال السوداني في المباراة.

وتقام المباراة في استاد القاهرة بحضور 50 ألف من جمهور الأهلي.

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال السوادني بهدف دون رد من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
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