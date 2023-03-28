خطوة على التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب مصر يهزم مالاوي برباعية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 16:54

كتب : عمرو عبد المنعم

مصر ضد مالاوي - زيزو

حقق منتخب مصر الفوز على مالاوي برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مالاوي
مصر

ووصل منتخب مصر للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة بالتساوي مع غينيا.

وتجمد رصيد منتخب مالاوي عند النقطة 3 في المركز الثالث، بالتساوي مع إثيوبيا صاحب المركز الرابع.

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رباعية منتخب مصر سجلها كل من طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد "زيزو".

ويحتاج منتخب مصر للحصول على نقطة فقط في المباراة المقبلة ضد غينيا من أجل التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل منتخب مصر 4 أهداف خارج ملعبه لأول مرة منذ 5 سبتمبر 2015.

يومها فازت مصر 5-1 على تشاد تحت قيادة هيكتور كوبر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. (اقرأ المزيد)

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وصف المباراة

تقدم منتخب مصر مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق طارق حامد الذي سجل هدفه الدولي الأول بقميص الفراعنة.

وجاء الهدف بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع الحارس التصدي لها.

ثم أضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 16 بمتابعة للكرة بعد ركلة ركنية نفذها صلاح.

وجاء الدور على محمد صلاح بنفسه ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 21 بعد تمريرات متبادلة رائعة بينه وبين مصطفى محمد. ليسدد نجم ليفربول بشكل مباشر الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بثلاثية دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني أجرى روي فيتوريا التبديل الأول بنزل محمد صبحي حارس المرمى بدلا من محمد الشناوي.

واستمر تفوق الفراعنة وسجل أحمد سيد "زيزو" الهدف الرابع في الدقيقة 51 بعد متابعة للكرة من عرضية محمد هاني.

وأجرى فيتوريا التبديل الثاني للفراعنة بنزول مصطفى فتحي بدلا من زيزو في الدقيقة 56.

ثم شارك الثنائي حمدي فتحي وإمام عاشور بدلا من محمود حمادة وعمر مرموش.

وأخيرا شارك أحمد حسن "كوكا" في الدقيقة 76 وغادر محمد صلاح.

واستمرت محاولات مصر لإضافة الهدف الخامس في الدقائق المتبقية من المباراة لكن المحاولات لم تكتمل بنجاح، لتنتهي المواجهة بفوز الفراعنة برباعية.

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