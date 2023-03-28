لأول مرة منذ حقبة كوبر.. مصر تسجل 3 أهداف في الشوط الأول خارج ملعبها

سجل منتخب مصر 3 أهداف خارج ملعبه في الشوط الأول في مواجهة مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وهز الثلاثي طارق حامد، وعمر مرموش، ومحمد صلاح، شباك مالاوي في الدقائق 4، و16، و21.

ليسجل منتخب مصر 3 أهداف في الشوط الأول خارج ملعبه لأول مرة منذ 5 سبتمبر 2015.

يومها فازت مصر 5-1 على تشاد تحت قيادة هيكتور كوبر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسجل يومها باسم مرسي بعد دقيقتين، ثم أضاف الهدف الثاني، وأكمل صلاح الثلاثية 40.

فيما سجل مرسي الهدف الرابع في الشوط الثاني، وأضاف محمود عبد المنعم "كهربا" الخامس.

كمت سجلت مصر 3 أهداف خارج ملعبها لأول مرة منذ الفوز على ليبيا في تصفيات كأس العالم تحت قيادة كارلوس كيروش في أكتوبر 2021.

كما سجلت مصر 3 أهداف في الشوط الأول في العموم لأول مرة منذ كأس العرب أمام السودان في ديسمبر 2021.