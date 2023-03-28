استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستضافة مباراة الزمالك والمريخ
الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 16:26
كتب : أحمد الخولي
أعلن وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة جاهزية الملعب لاستضافة مباراة الزمالك ضد المريخ السوداني.
ويلعب الزمالك ضد المريخ السوادني مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأكد وليد عبد الوهاب في تصريحات مرسلة للصحفيين أن استاد القاهرة جاهز لاستضافة المباراة.
وأن اتحاد الكرة خاطب هيئة استاد القاهرة لاستضافة المباراة بشكل رسمي.
وفشل الزمالك في تخطي دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي.
وتأهل من المجموعة كل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.
الزمالك يمتلك الآن 4 نقاط في المركز الرابع والأخير في المجموعة، ويأتي المريخ السوداني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
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