قائمة الهلال - غياب إيبويلا وعودة إيمورو لمواجهة الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني قائمته التي ستتوجه إلى القاهرة لمواجهة الأهلي.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي على استاد القاهرة يوم السبت المقبل في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة عودة إبراهيما إيمورو الظهير الغاني بعد تعافيه من الإصابة، بينما استمر غياب ستيفان إيبويلا.

وجاءت قائمة الهلال بالكامل التالي:

الحراس: علي أبو عشرين – عيسى فوفانا – إسحاق آدم.

الدفاع: أبو عاقلة عبد الله – عبد الرؤوف يعقوب – الطيب عبد الرازق – إبراهيم إيمورو – محمد أحمد إرنق – فارس عبد الله – عماد الصيني – أطهر الطاهر – عثماني ضيوف.

الوسط: دافيد أباجنا – محمد المنذر – والي الدين خضر - فابريس نجوما – عبدول أجاجون – جيرالد فيردي.

الهجوم: ياسر مزمل – محمد عبد الرحمن – وليد بخيت – لمين جارجو – جون مانو – ليليبو مكابي.

وتحركت البعثة في تمام الساعة الواحدة ظهرا نحول القاهرة لإقامة معسكر قبل خوض المباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 إبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

وخاطب النادي الأهلي في وقت سابق محمود توفيق وزير الداخلية، للموافقة على حضور جماهيري بالسعة الكاملة في استاد القاهرة لمباراة الهلال السوداني.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.