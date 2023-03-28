انتهت تصفيات إفريقيا - مالاوي (0)-(4) مصر.. فوز الفراعنة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 14:36

كتب : FilGoal

مصر ضد مالاوي - زيزو

يحل منتخب مصر ضيفا على مالاوي ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

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نهاية المباراة بفوز مصر برباعية دون رد

ق 76: نزول كوكا بدلا من صلاح

ق 69: نزول حمدي فتحي وإمام عاشور بدلا من محمود حمادة وعمر مرموش

ق 56: نزول مصطفى فتحي وخروج زيزو

ق 51: جوووووول زيزو والرابع بعد عرضية من محمد هاني

ق 50: محمد صبحي يتصدى مرتين

خروج الشناوي ونزول محمد صبحي مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

ق.36 جابادينيو ينطلق والشناوي يخرج ويتصدى في الوقت المناسب

ق.20 جووووووووووووول محمد صلاح يسجل الثالث بتسديدة قوية بعد تبادل رائع للكرة مع مصطفى محمد

ق.16 جوووووووووول مرموش يسجل الهدف الثاني بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء

ق.10 دافي يهدر التعادل بعد كرة في ظهر عبد المنعم، وتدخل قوي مع الشناوي

ق.6 خروج بيتر باندا ودخول تشيمويموي إدانا

ق.4 جوووووووووووووووول مصر تسجل الأول بواسطة طارق حامد بتسديدة صاروخية

ق.3 عرضية زيزو ورأسية مصطفى محمد تصدم بظهر المدافع

بداية المباراة

أمطار غزيرة

المباراة تنطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

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تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد حمدي

الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد "زيزو" - محمد صلاح - عمر مرموش

الهجوم: مصطفى محمد

دكة البدلاء: أحمد الشناوي - محمد صبحي - أسامة جلال - علي جبر - أحمد فتوح - مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - مصطفى فتحي - أحمد عبد القادر - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد حسن "كوكا"

تشكيل مالاوي:

حراسة المرمى: تشارليز ثوم

الدفاع: ستانلي سانودي - دينيس تشيمبيزي - لاورانس تشازيا - أليك لونجو

الوسط: ياميكاني تشيستر - تشارليز بيترو - جون باندا - بيتر باندا

الهجوم: ستاين دافي - جابادينيو مهانجو

دكة البدلاء: برايتون مونثالي - باتريك مواونجولو - مارك فوديا - جادي تشيروا - بليسينج مبوكيرا - تشيمويمي إدانا - تشيكوتي تشيروا - ميكيوم مهوني - كودا ميانا - فرانسيسكو مادينجا - بول ندلوبهلو - ميراكل جابيا

مصر مالاوي
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