بعد تأهل الجزائر لأمم إفريقيا.. بلماضي: نؤمن بثقافة الفوز لا غير

شدد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري على أن فريقه سيسعى للفوز في مباراتيه المتبقيتين في تصفيات أمم إفريقيا 2023 رغم ضمان التأهل.

وتأهل منتخب الجزائر إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار بعد الفوز على النيجر في الجولة الرابعة من التصفيات، ليضمن التأهل بعد تحقيق 4 انتصارات في 4 مباريات.

وقال بلماضي في تصريحات نقلتها جريدة الشروق الجزائرية: "سعيد بِالتأهل قبل جولتين من نهاية التصفيات، وهذا يدل على نجاح العمل الذي نقوم به على صعيد الجهاز الفني واللاعبين والاتحاد الجزائري لكرة القدم".

وأضاف "حاولنا منح الفرصة للاعبين جدد وشباب، والإنطباع الأولي الذي خرجنا بهم أنهم كانوا في مستوى التطلعات".

وشهدت مواجهة النيجر ظهور أول لكل من: ريان آيت نوري (21 عاما) وكيفن جيتون (27 عاما) وجوين حجام (20 عاما) وفارس شعيبي (20 عاما) وبدر الدين بوعناني (18عاما).

وتابع مدرب الجزائر "نؤمن بثقافة الفوز لا غير، وسنلعب مباراتي الجولتَين المتبقَيتين أمام أوغندا و تنزانيا من أجل الانتصار دون سواه، رغم أننا تأهلنا بالفعل".

وأتم "أشكر الجمهور الجزائري الذي سافر إلى تونس في شهر رمضان، وأبى إلا أن يقدم لنا الدعم المعنوي القوي".

ووصل منتخب الجزائر إلى النقطة 12 بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة السادسة.

ويأتي بعده منتخب تنزانيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم النيجر ثالثا برصيد نقطتين، وأخيرا أوغندا بنقطة واحدة.

وأصبح منتخب الجزائر ثالث منتخب يتأهل بشكل رسمي لبطولة أمم إفريقيا بعد كوت ديفوار المستضيف والمغرب.

وتعد هذه المرة هي رقم 20 لمنتخب الجزائر التي يتأهل فيها للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وودع منتخب الجزائر بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الماضية في الكاميرون من دور المجموعات بعدما فاز باللقب في نسخة عام 2019 في مصر.

وتقام البطولة في شهر يناير من عام 2024 المقبل، بعدما تم تأجيلها من الصيف المقبل إلى الشتاء.