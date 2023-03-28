بعد 5 أشهر من الغياب.. لويس دياز يعود لتدريبات ليفربول

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 12:15

كتب : FilGoal

لويس دياز - تدريبات ليفربول

عاد لويس دياز لتدريبات ليفربول الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة.

لويس دياز

النادي : ليفربول

ليفربول

اللاعب الكولومبي يغيب عن ليفربول منذ شهر أكتوبر الماضي بعد أن أجرى عملية جراحية في الركبة.

وكان دياز قد تعرض للإصابة خلال مواجهة أرسنال والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أشهر.

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واستعد دياز للعودة لتدريبات ليفربول خلال المعسكر الشتوي في دبي خلال شهر ديسمبر الماضي ولكنه تعرض لنكسة ليغيب لثلاثة أشهر جدد.

دياز كان قد عاد لتدريبات فريق الشباب الأسبوع الماضي ولكنه أصبح جاهزا حاليا للالتحاق بتدريبات الفريق الأول من أجل المشاركة مع الفريق حين وصوله للجاهزية البدنية.

يورجن كلوب مدرب ليفربول كان قد نحدث عن أهمية عودة اللاعب من الإصابة وشدد على أنه سيكون أحد العناصر الأساسية في سباق تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "بعد أن تدرب معنا في جلستين فقط في دبي قلتيا إلهي كم هذا لاعب جيد ثم أصيب مرة أخرى وعندما يعود سيكون مفيدا جدا بالطبع هذا واضح".

دياز انضم لليفربول في شهر يناير من الموسم الماضي قادما من بورتو البرتغالي.

صاحب الـ 26 عاما شارك في 12 مباراة قبل أن يتعرض للإصابة وخلالهم تمكن من تسجيل أربعة أهداف وصناعة ثلاثة.

وبشكل عام فإن اللاعب الكولومبي شارك مع ليفربول في 38 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 8 وأسهم في تتويج الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.

ويحتل ليفربول حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بصيد 42 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع مع وجود مباراتين مؤجلتين لليفربول.

لويس دياز ليفربول
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