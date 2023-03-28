مدرب صنداونز يكشف حقيقة رغبته في ضم تاو.. والفارق بين موسيماني وكولر

شدد رولاني موكوينا المدير الفني لصندوانز على أن فريقه يلعب كل مباراة من أجل الفوز وذلك بسؤاله عن التعادل مع الهلال السوداني في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال موكوينا عبر قناة أون تايم سبورتس: "نلعب كل مباراة باحترافية ونتعامل مع كل شيء بجدية ونحترم جمهورنا".

وأضاف "لم أتوقع نتيجة مباراة صنداونز والأهلي ولكن عندما يكون لديك مجموعة مميزة من اللاعبين في فريقك فأي شيء تستطيع فعله".

وأكمل "نحاول تحسين الفريق بشكل مستمر، لا نتحلى بالخبرة الكبيرة التي يحظى بها بعض الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 ولكن نعمل بكل قوة لتعويض ذلك".

وتابع "أي فريق تأهل إلى دور الـ8 من حقه أن يحلم بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، ولذلك يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث في مواجهات ربع النهائي".

وأوضح "ليس لدي فريق أساسي أو احتياطي وكل لاعب في قائمة صنداونز يستحق اللعب بشكل أساسي وأن يكون له دورا مع الفريق".

وبسؤاله عن مفاوضات الأندية المصرية مع رد قائلا: "لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، أركز مع فريقي وأحاول إسعاد الجماهير وأنا سعيد جدا في هذا النادي والدعم الذي أقابله من رئيس النادي والجمهور واللاعبين وأستمتع بوقتي هنا في صنداونز وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

وأكد "أعترف أن موسيماني أحد الذين صنعوا طريقا للمجد للمدربين الأفارقة".

وشرح "موسيماني وكولر مدربان رائعان ومعظم عناصر الفريق مستمرة معهما والأهلي قدم مستوى جيد مع موسيماني والآن يقدم مستوى جيد مع كولر، هناك اختلافات فنية في الملعب فقط وفقا لطريقة كل منهما".

وعن تقارير اهتمام صنداونز بـ بيرسي تاو قال: "لا.. ولا يمكنني أن أتحدث عن لاعب ليس في فريقي وليس لدي الحق في أن أجاوب على هذا السؤال، يجب أن أحترم الأهلي لأنه لاعب مميز وأعرفه جيدا وعلاقتي به رائعة".

وأفصح "الحديث مع بيرسي تاو بعد مباراة الأهلي كانت لحظة بين أخ أكبر وأخ أصغر، لدينا مشاعر طيبة فيما واحترام وتقدير بيننا وهو أحد اللاعبين الذي سعدت جدا بمشاهدته وهو يتطور، وهو قدم مباراة رائعة ولذلك انتظرته لأعبر عن إعجابي بمستواه وامتناني له وهو إنسان جيد جدا بعيدا عن كرة القدم".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد كنا نريد أن نفوز على الهلال لكن الفريق السوداني جيد جدا وخط هجومه قوي وسريع ومدربه أيضا على مستوى كبير من الخبرة والمباراة ضده في السودان كانت صعبة لأنه حقق الفوز على الأهلي هناك وأن نتعادل بعدما كنا أقرب للفوز فهذا أمر رائع".