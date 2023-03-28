اتحاد الكرة: 10 أبريل موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

أعلن اتحاد كرة القدم بشكل رسمي موعد مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 بين الأهلي وبيراميدز يوم 10 أبريل المقبل في استاد القاهرة.

وكان عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات كشف منذ قليل موعد المباراة.

وقال عامر حسين عبر قناة ETC: "نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022 بين الأهلي وبيراميدز يوم 10 أبريل المقبل في استاد القاهرة في تمام التاسعة والربع مساء".

وأضاف "سيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية".

وواصل "الجمهور في نهائي كأس مصر سيكون بالمناصفة بين الناديين، وكل الأمور ستكون مسجلة عبر الموقع الإلكتروني".

وأكمل "حديث الجماهير السودانية بشأن حجز تذاكر لقاء الأهلي والهلال غير صحيح، لأن كل مشجع له بطاقة باسم النادي الذي سيتواجد في المباريات، ومن غير المعقول أن يكون هناك بطاقات صادرة باسم جمهور الهلال".

وكشف "المنتخب الأولمبي سيخوض أمم إفريقيا للمنتخبات الأولمبية في شهر يونيو ولم تكن في الحسبان تماما، خصوصا بعدما تم وضعها خارج الأجندة الدولية واللاعبين ستنضم للمنتخب الأولمبي ولا يجوز منع الأندية للاعبين من الانضمام للمنتخب، والدوري سوف يستمر بشكل طبيعي أثناء منافسات البطولة".

وشدد "فكرة تأجيل أي مباراة في الدوري خلال المرحلة المقبلة صعبة للغاية، يجب العودة للتوقيتات الطبيعية للبطولات مثل كل دول العالم، وكل الفرق لديها كم كبير من اللاعبين من أجل المنتخب الأولمبي".

وتابع "حضور 50 ألف متفرج في مباراة الأهلي والهلال السوداني سيكون اختبارا هاما للجميع من أجل زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري مستقبلا".

وأتم تصريحاته "هدفنا الوصول إلى 10 آلاف بنهاية الموسم الجاري، وسيعطينا ذلك جراءة كبيرة في المطالبة بحضور أكبر عدد مستقبلا، ونتمنى الابتعاد عن المشاحنات تماما، وأن يشجع الجمهور الأهلي فقط".