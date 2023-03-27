مجموعة مصر - غينيا تكرر الفوز على إثيوبيا وتتصدر مؤقتا

الإثنين، 27 مارس 2023 - 23:02

كتب : FilGoal

غينيا ضد إثيوبيا

حقق منتخب غينيا الفوز على إثيوبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

المباراة أقيمت على ملعب مولاي عبد الله في المغرب بسبب عدم وجود ملاعب صالحة في إثيوبيا لاستضافة المباريات طبقا لمعايير الاتحاد الإفريقي.

فوز غينيا جاء كتكرار للمباراة التي أقيمت بين الفريقين منذ أيام والتي انتهت بفوزه بهدفين دون مقابل.

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الفوز رفع رصيد غينيا للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة مؤقتا وبفارق ثلاثة نقاط عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا ضد مالاوي.

وتوقف رصيد إثيوبيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع بنفس رصيد مالاوي صاحبة المركز الثالث.

وأصبح منتخب مصر في حاجة إلى الفوز غدا على مالاوي والتعادل مع غينيا ليصعد مباشرة برفقة غينيا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

تقدم نابي كيتا مبكرا لغينيا في الدقيقة الرابعة من المباراة بعد تمريرة من فرانسوا كامانو.

وتعادل كانان ماركنيه لإثيوبيا في الدقيقة الـ 34.

وفي الدقيقة الـ 42 أعاد إلياش موريبا التقدم لغينيا بهدف ثاني من تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

وأنهى مورجان جويلافوجي ثلاثية غينيا في الدقيقة الـ 70 مستغلا تمريرة رائعة من موريبا لينفرد بالمرمى ويسدد كرة أرضية في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 94 قلص جيما الفارق لإثيوبيا بتسجيله الهدف الثاني بعد تمريرة من سليمان حامد أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك ولكن الهدف لم يكن كافيا لعودة إثيوبيا ليطلق الحكم صافرته مباشرة لإنهاء المباراة.

وسيلعب منتخب غينيا مباراته المقبلة ضد مصر في شهر يونيو المقبل بالجولة الخامسة، بينما سيلعب منتخب إثيوبيا ضد مالاوي.

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