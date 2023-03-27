انتهت مجموعة مصر - إثيوبيا (2) - (3) غينيا

الإثنين، 27 مارس 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

نابي كيتا غينيا

قدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا ضد إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخبا غينيا وإثيوبيا في المجموعة الرابعة مع مصر ومالاوي.

وتغلب منتخب مصر على مالاوي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة، فيما فازت غينيا على إثيوبيا بنفس النتيجة.

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وكان منتخب مصر قد خسر أمام إثيوبيا في الجولة الثانية 2-0، فيما فاز على غينيا 1-0 في الجولة الأولى.

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ترتيب المجموعة الحالي (محدث):

1- غينيا: 9 نقاط من 4 مباريات

2- مصر: 6 نقاط من 3 مباريات

3- مالاوي 3 نقاط من 3 مباريات

4- إثيوبيا: 3 نقاط من 4 مباريات

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نهاية المباراة

ق94. جووول تقليص الفارق لإثيوبيا عن طريق جيما مستغلا تمريرة من سليمان حامد داخل منطقة الجزاء.

ق70. جوووول ثالث لغينيا عن طريق مورجان جويلافوجوي مستغلا تمريرة رائعة من موريبا لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. جوووول التقدم من جديد لغينيا عن طريق إلياكش موريبا بتسديدة أرضية بالقدم اليسرى.

ق34. جوووول التعاادل لإثيوبيا عن طريق كانان ماركنيه بعد تمريرة من أبيل ياليو.

ق 4 جوووووول الأول لغينيا من نابي كيتا لاعب وسط ليفربول بعد تمريرة من فرانسوا كامانو

بداية المباراة

منتخب مصر إثيوبيا غينيا مجموعة مصر
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