تصفيات أمم إفريقيا - فوز صعب لنيجيريا على غينيا بيساو.. وأنجولا تتعادل مع غانا

استأنفت اليوم مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المنتظر أن تقام البطولة في شهر يناير من عام 2024 في كوتديفوار.

ويتأهل صاحبا المركزي الأول والثاني من كل مجموعة إلى البطولة بالإضافة إلى منتخب كوتديفوار المستضيف.

نيجيريا × غينيا بيساو

وحقق منتخب نيجيريا الفوز على غينيا بيساو بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

وسجل هدف نيجيريا الوحيد في المباراة موسيس سيمون من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 30.

الفوز رفع رصيد نيجيريا للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني.

ويحتل سيراليون المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يأتي ساوتومي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

أنجولا × غانا

وتعادل أنجولا مع غانا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا.

تقدم لوكاس جواو لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 51 من ركلة جزاء.

وتعادل عثمان بوكاري لغانا في الدقيقة الـ 72.

وقاد المباراة طاقم تحكيم مصري قاده محمد معروف كحكم للساحة.

التعادل رفع رصيد غانا للنقطة الثامنة في صدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطة عن جمهورية إفريقيا الوسطى صاحبة المركز الثاني.

كما ارتفع رصيد أنجولا للنطقة الخامسة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن مدغشقر صاحبة المركز الأخير.

وكان منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى قد حقق الفوز على مدغشقر بهدفين دون مقابل صباح اليوم على ملعبه.

وسجل لويس مافوتا هدفي جمهورية إفريقيا الوسطى في المباراة.

ولحساب المجموعة السابعة حققت جمهورية الكونغو الفوز على جنوب السودان بهدف دون مقابل.

جنوب السودان × جمهورية الكونغو

وسجل هدف الكونغو اللاعب جابرييل كاربينتيير.

الفوز رفع رصيد الكونغو للنقطة السادسة في المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن مالي صاحبة الصدارة، بينما توقف رصيد جنوب السودان عند ثلاث نقاط في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن جامبيا صاحبة المركز الثالث.