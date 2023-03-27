مباشر تصفيات يورو 2024 - أيرلندا (0) - (0) فرنسا.. هولندا (0) - (0) جبل طارق
الإثنين، 27 مارس 2023 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي هولندا ضد جبل طارق، وأيرلندا ضد فرنسا في الجولة الثانية لتصفيات يورو 2024.
ويلعب الفرق الأربعة في المجموعة الثانية مع اليونان.
فرنسا ضربت هولندا بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما فازت اليونان على جبل طارق بثلاثة أهداف دون رد.
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أيرلندا (0) - (0) فرنسا
ق 16 كيليان مبابي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
بداية المباراة
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هولندا (0) - (0) جبل طارق
ق 10 ستيفن بيرجيس يسدد ولكن الحارس دايل كولينج يتصدى
بداية المباراة
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