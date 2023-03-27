ثالث المتأهلين إلى أمم إفريقيا.. الجزائر تخطف الفوز أمام النيجر بهدف بونجاح

الإثنين، 27 مارس 2023 - 20:33

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر - بغداد بونجاح

تأهل منتخب الجزائر إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار بعد الفوز على النيجر في الجولة الرابعة من التصفيات.

وفاز منتخب الجزائر خارج ملعبه على النيجر بهدف دون رد سجله بوغداد بونجاح مهاجم السد القطري.

وأقيمت المباراة وقت الصيام وتوقفت لعدة دقائق من أجل أن يفطر لاعبو منتخب الجزائر بعد المغرب.

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ووصل منتخب الجزائر إلى النقطة 12 بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة السادسة.

ويأتي بعده منتخب تنزانيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم النيجر ثالثا برصيد نقطتين، وأخيرا أوغندا بنقطة واحدة.

وأصبح منتخب الجزائر ثالث منتخب يتأهل بشكل رسمي لبطولة أمم إفريقيا بعد كوت ديفوار المستضيف والمغرب.

وتعد هذه المرة هي رقم 20 لمنتخب الجزائر التي يتأهل فيها للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وودع منتخب الجزائر بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الماضية في الكاميرون من دور المجموعات بعدما فاز باللقب في نسخة عام 2019 في مصر.

وتقام البطولة في شهر يناير من عام 2024 المقبل، بعدما تم تأجيلها من الصيف المقبل إلى الشتاء.

الجزائر بغداد بونجاح
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