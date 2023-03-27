بتواجد 24 لاعبا.. الهلال يسافر الثلاثاء إلى مصر لمواجهة الأهلي

الإثنين، 27 مارس 2023 - 19:30

كتب : FilGoal

الهلال السوداني - الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني عن توجه بعثة الفريق إلى القاهرة ظهر غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد في البعثة 24 لاعبا ويترأسها حسن علي عيسي الأمين العام.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة:
كهربا: رحلت عن الزمالك لأن عقدي انتهى.. وسأختار الاعتزال على اللعب للأبيض تواجد مصري وحيد في تحكيم أمم إفريقيا للشباب تحت 17 عاما رسالة مؤثرة من كونتي بعد الرحيل عن توتنام مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء

تقام المباراة يوم السبت 1 إبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

Image

وخاطب النادي الأهلي في وقت سابق محمود توفيق وزير الداخلية، للموافقة على حضور جماهيري بالسعة الكاملة في استاد القاهرة لمباراة الهلال السوداني.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

Image

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
بعثة المغرب تتعرض لموقف عنصري في إسبانيا.. والركراكي: لا نقبلها ولكن سنسامح تواجد مصري وحيد في تحكيم أمم إفريقيا للشباب تحت 17 عاما منتخب مصر بالقميص الأبيض والشورت الأسود أمام مالاوي العودة الأربعاء.. كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من المران ليوم واحد قبل مواجهة الهلال تصفيات أمم إفريقيا - الكونغو ترد الهزيمة لجنوب السودان.. وإفريقيا الوسطى تزيد متاعب مدغشقر منافس الأهلي - تقرير سوداني: إيمورو يعود لتدريبات الهلال.. وترقب موقف إيبويلا مؤتمر فيتوريا: ذاهبون إلى مالاوي من أجل الفوز.. وهذه وسيلتنا لتسجيل الأهداف بلماضي يوضح موقفه من صيام لاعبي الجزائر في مباراة النيجر
أخر الأخبار
بعثة المغرب تتعرض لموقف عنصري في إسبانيا.. والركراكي: لا نقبلها ولكن سنسامح 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
بتواجد 24 لاعبا.. الهلال يسافر الثلاثاء إلى مصر لمواجهة الأهلي 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
كهربا: رحلت عن الزمالك لأن عقدي انتهى.. وسأختار الاعتزال على اللعب للأبيض 40 دقيقة | الكرة المصرية
رسالة مؤثرة من كونتي بعد الرحيل عن توتنام 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تواجد مصري وحيد في تحكيم أمم إفريقيا للشباب تحت 17 عاما ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر بالقميص الأبيض والشورت الأسود أمام مالاوي ساعة | الكرة الإفريقية
العودة الأربعاء.. كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من المران ليوم واحد قبل مواجهة الهلال 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة" 4 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا