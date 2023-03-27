تصفيات أمم إفريقيا - الكونغو ترد الهزيمة لجنوب السودان.. وإفريقيا الوسطى تزيد متاعب مدغشقر

الإثنين، 27 مارس 2023 - 17:23

كتب : FilGoal

إفريقيا الوسطى

زاد منتخب إفريقيا الوسطى من متاعب مدغشقر بالفوز عليه بهدفين دون مقابل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لـ أمم إفريقيا 2023.

وسجل لويس مافوتا هدفي المباراة في الدقيقة 40 و82.

الفوز رفع رصيد إفريقيا الوسطى للنقطة السابعة في المركز الثاني للمجموعة الخامسة وهو نفس رصيد منتخب غانا المتصدر.

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وتوقف رصيد مدغشقر عند نقطة واحدة من أربع مباريات، بتعادل وثلاث هزائم حيث سجلوا هدفا واحدا واستقبلت شباكهم تسعة أهداف.

وفي المجموعة السابعة، رد منتخب الكونغو الهزيمة لجنوب السودان بالفوز عليه بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات.

بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد يوم الخميس الماضي في الكونغو، اقتنص جابريل شاربينتر النقاط الثلاث للكونغو في الدقيقة 90 خارج ملعبه.

الفوز رفع رصيد الكونغو للنقطة السادسة في المركز الثاني للمجموعة، خلف منتخب مالي المتصدر بتسع نقاط.

وتوقف رصيد جنوب السوودان عند ثلاث نقط في المركز الأخير.

تصفيات أمم إفريقيا الكونغو مدغشقر جنوب السودان إفريقيا الوسطى
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