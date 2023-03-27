جفارديول: لايبزيج لا يريد بيعي.. ولن أفصح عن حديث جوارديولا لي

شدد يوشكو جفارديول مدافع لايبزيج ومنتخب كرواتيا أنه لم يتغير بعد كأس العالم، مشيرا إلى أن جوارديولا قال معه بعض الكلمات بعد مواجهة دوري الأبطال.

وتعادل منتخب كرواتيا في الجولة الأولى من تصفيات اليورو أمام ويلز بهدف لكل فريق، ويستعد لمواجهة تركيا في الجولة الثانية.

وقال جفارديول في تصريحات صحفية: "حياتي لم تتغير بعد كأس العالم، آمل أن أواصل التركيز على ما أفعله وأن أكون أفضل نسخة ممكنة من نفسي".

وتابع "لسوء الحظ، لا يمكنني تجنب الاهتمام الذي أشعر به ويجب أن أكون حذرا فيما أقوله. في بعض الأحيان أتمنى أن يكون هناك اهتمام أقل، لكن يجب أن أتعايش مع ذلك".

واستطرد "النادي غير مهتم ببيعي هذا الصيف، لذلك لا جدوى من الحديث عن أي شيء آخر. أهم شيء هو إنهاء هذا الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف عن اللقاء مع جوارديولا "مددت يدي له في دوري الأبطال وهنأته على الصعود. إنه مدرب رائع، وقال لي بعض الكلمات لكنني سأحتفظ بها لنفسي".

ولعب جفارديول مع لايبزيج أمام مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل الفريقان ذهابا بهدف لكل فريق في ألمانيا قبل أن يفوز رجال جوارديولا إيابا بسبعة أهداف دون مقابل.

ولفت ابن الـ21 عاما الأنظار في الفترة الأخيرة، مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى مانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونيخ.

ويمتد عقد جفارديول مع لايبزيج حتى صيف 2027.