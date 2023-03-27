جفارديول: لايبزيج لا يريد بيعي.. ولن أفصح عن حديث جوارديولا لي

الإثنين، 27 مارس 2023 - 16:42

كتب : FilGoal

جوسكو جفارديول لاعب لايبزيج

شدد يوشكو جفارديول مدافع لايبزيج ومنتخب كرواتيا أنه لم يتغير بعد كأس العالم، مشيرا إلى أن جوارديولا قال معه بعض الكلمات بعد مواجهة دوري الأبطال.

وتعادل منتخب كرواتيا في الجولة الأولى من تصفيات اليورو أمام ويلز بهدف لكل فريق، ويستعد لمواجهة تركيا في الجولة الثانية.

وقال جفارديول في تصريحات صحفية: "حياتي لم تتغير بعد كأس العالم، آمل أن أواصل التركيز على ما أفعله وأن أكون أفضل نسخة ممكنة من نفسي".

أخبار متعلقة:
5 قرارات هامة في مذكرة التفاهم الجديدة بين فيفا ورابطة الأندية الأوروبية فوتبول لندن: نهاية موسم إيمرسون رويال مع توتنام مؤتمر حجازي: تعاهدنا على الفوز أمام مالاوي.. ومنتخب مصر يحتاج لعودة الجماهير بكثافة مؤتمر فيتوريا: ذاهبون إلى مالاوي من أجل الفوز.. وهذه وسيلتنا لتسجيل الأهداف

وتابع "لسوء الحظ، لا يمكنني تجنب الاهتمام الذي أشعر به ويجب أن أكون حذرا فيما أقوله. في بعض الأحيان أتمنى أن يكون هناك اهتمام أقل، لكن يجب أن أتعايش مع ذلك".

واستطرد "النادي غير مهتم ببيعي هذا الصيف، لذلك لا جدوى من الحديث عن أي شيء آخر. أهم شيء هو إنهاء هذا الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف عن اللقاء مع جوارديولا "مددت يدي له في دوري الأبطال وهنأته على الصعود. إنه مدرب رائع، وقال لي بعض الكلمات لكنني سأحتفظ بها لنفسي".

ولعب جفارديول مع لايبزيج أمام مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل الفريقان ذهابا بهدف لكل فريق في ألمانيا قبل أن يفوز رجال جوارديولا إيابا بسبعة أهداف دون مقابل.

ولفت ابن الـ21 عاما الأنظار في الفترة الأخيرة، مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى مانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونيخ.

ويمتد عقد جفارديول مع لايبزيج حتى صيف 2027.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا جفارديول لايبزيج الألماني
نرشح لكم
فوتبول لندن: نهاية موسم إيمرسون رويال مع توتنام قبل صدامهما.. مدافع سيتي يختار صلاح ضمن أصعب 3 واجههم بعد ستامفورد بريدج.. إفطارات جماعية في ملاعب أستون فيلا وبرايتون وويمبلي توتنام يعلن رحيل كونتي عن تدريب الفريق.. والكشف عن بديله بعد خضوعه لعملية جراحية.. مانشستر سيتي يعلن غياب فودين عن مواجهة ليفربول بعد غلقه بسبب تهديدات أمنية.. إعادة فتح ملعب ليدز ماجواير: لست في حاجة لإثبات نفسي.. أنا أفضل مدافع إنجليزي فاران: سأعتزل في يونايتد أو لانس.. وأريد تجنب ما حدث للاعبين العظماء
أخر الأخبار
العودة الأربعاء.. كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من المران ليوم واحد قبل مواجهة الهلال 7 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات أمم إفريقيا - الكونغو ترد الهزيمة لجنوب السودان.. وإفريقيا الوسطى تزيد متاعب مدغشقر 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس الأهلي - تقرير سوداني: إيمورو يعود لتدريبات الهلال.. وترقب موقف إيبويلا 32 دقيقة | الكرة المصرية
جفارديول: لايبزيج لا يريد بيعي.. ولن أفصح عن حديث جوارديولا لي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
5 قرارات هامة في مذكرة التفاهم الجديدة بين فيفا ورابطة الأندية الأوروبية ساعة | الكرة الأوروبية
فوتبول لندن: نهاية موسم إيمرسون رويال مع توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر حجازي: تعاهدنا على الفوز أمام مالاوي.. ومنتخب مصر يحتاج لعودة الجماهير بكثافة ساعة | منتخب مصر
مؤتمر فيتوريا: ذاهبون إلى مالاوي من أجل الفوز.. وهذه وسيلتنا لتسجيل الأهداف 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة" 4 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا