قبل صدامهما.. مدافع سيتي يختار صلاح ضمن أصعب 3 واجههم

الإثنين، 27 مارس 2023 - 15:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مانشستر سيتي وليفربول – كأس الدرع الخيرية

اختار ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي، محمد صلاح نجم ليفربول، ضمن أصعب 3 لاعبين واجههم.

الصدام يتجدد يوم السبت المقبل بين مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

وقال آكي في تصريحات لمجلة Hypebeast: "مؤخرا بما أنني ألعب في مركز الظهير الأيسر، فإن مواجهة لاعبين مثل محمد صلاح وبوكايو ساكا صعبة للغاية".

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وأضاف البالغ من العمر 28 عامًا "مواجهة روبرتو فيرمينو صعبة جدا أيضا لأن بإمكانه فعل أي شيء بالكرة".

وانضم الدولي الهولندي إلى مانشستر سيتي في 2020 مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يشارك آكي في مواجهة ليفربول، بعدما شارك في 4 من المباريات الـ5 الأخيرة للفريق السماوي.

بينما سيلعب صلاح مباراته رقم 19 ضد مانشستر سيتي.

ويحب قائد منتخب مصر التسجيل في مرمى مانشستر سيتي، إذ هز شباكه 10 مرات من قبل.

ويتأخر مانشستر سيتي عن أرسنال متصدرالدوري الإنجليزي بـ8 نقاط، لكنه لعب مباراة أقل.

أما ليفربول فيحتل المركز السادس بفارق 5 نقاط عن نيوكاسل يونايتد الخامس.

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